Где «прокололся» Лукашенко 8 7.02.2018, 22:14

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Показательный пример того, что борьба за социальную справедливость не удалась.

Министерство по налогам и сборам выдала в народ отчет о белорусах, которые тратят больше, чем зарабатывают. Таких «счастливчиков» оказалось более трех тысяч человек, пишет«Салiдарнасць». По крайней мере, тех, кого удалось выловить и наказать по всех строгости. 4,8 млн рублей (с учетом деноминации) — это вам не шутки!

И вот, казалось бы, какая реакция на эту новость должна была последовать у обычных людей, чьи доходы явно далеки от тех самых трех тысяч «богатеев-горемык»? По всей логике, нищающие граждане, пашущие до темна на нескольких работах, должны были в едином порыве заклеймить упомянутых толстосумов: за то, что хотели «кинуть» родное государство, оставить без копейки детей, стариков, больных... Да хотя бы просто разразиться в приступе социальной справедливости. Ведь именно о ней без устали толкует белорусский правитель, пытаясь вызвать у граждан ненависть к бизнесменам, олигархам и прочим другим «жирным котам».

Но что-то пошло не так…

«А вы чиновников, у которых дворцы в Дроздах, проверили?» — таким вопросом задавался чуть ли не каждый второй форумчанин, пожелавший оставить свой комментарий про новость о ратных подвигах МНС.

И это, пожалуй, приговор. Вердикт всей государственной системе. Ведь как получается: строили социально ориентированное государство, а настроили коттеджей в Дроздах, беспокоились о здоровье нации, а соорудили больницу для чиновников, боролись с ворами и преступниками, а в итоге посадили их не в тюрьму, а в высокопоставленное кресло.

Кстати, вы тоже уверены, что гнев МНС на высоких чиновников не распространился? И им абсолютно было не интересно, где обладатель коттеджа в Дроздах вице-премьер Василий Жарко взял средства на строительство нового огромного дома, на который обычному белорусу придется копить 161 год? Или, например, как у экс-руководителя одного из самых нищих министерств Марианны Щеткиной появился коттедж, на который все тому же белорусу без еды и воды откладывать 184 года?

Что ж, вызвать социальный гнев у белорусов Лукашенко действительно удалось. Вот только с адресатом он явно прокололся.