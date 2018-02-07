Последние фотографии Геннадия Гарбука 1 7.02.2018, 22:23

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Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук ушел из жизни 7 февраля.

Артист Максим Коростелев - представитель самого молодого поколения Купаловского театра. Но именно он снял, пожалуй, самые последние кадры с Геннадием Гарбуком, пишет kp.by.

- Гэта было напрыканцы вясны 2017-га. Наведаў Генадзя Міхайлавіча ў яго дома разам з артыстам-купалаўцам Ігарам Пятровым. У хуткім часе Гарбук хварэў, ляжаў у клініцы, але пасля лячэння ён некалькі разоў усё ж выходзіў на сцэну, - вспоминает Максим.

Одна из серии последних фотографий Геннадия Гарбука

Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ

Обычно Максим снимает своих коллег-артистов в неформальной атмосфере, ловит тонкую психологическую грань, когда знаменитости становятся людьми увлеченными не только театром.

- Спазнаеш людзей, адчуваеш их погляды, разумееш, чым яны жывуць, и адчуваеш, як прадставиць их на здымку, - рассказал недавно Максим.

Снимки Геннадия Гарбука его коллега-артист сделал дома у мэтра сцены

Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ

Как-то Максиму сказали в театральной гримерке: «Ты ствараеш гісторыю, гэтага ніхто ніколі не рабіў. Мы ўсе памром, а ў цябе будуць кадры».

Особенно остро чувствуешь точность этого высказывания в такие моменты, когда уходят легендарные артисты. Таким был и Геннадий Гарбук.

Пока в театре ошеломлены невосполнимой утратой для белорусского искусства и не готовы говорить о времени и месте прощания с великим белорусским артистом.