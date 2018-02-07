БГК вошел в десятку лучших клубов Лиги чемпионов
- 7.02.2018, 22:47
ЕГФ опубликовала рейтинг клубов, участвующих в престижном турнире.
Накануне возобновления матчей Лиги чемпионов сезона-2017/18 официальный сайт ЕГФ разместил рейтинг клубов, участвующих в турнире.
Брестский гандбольный клуб имени А.П.Мешкова занял десятое место, передает «Прессбол».
Топ-10:
1. ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН (Франция)
2. ВАРДАР (Македония)
3. ВЕСПРЕМ (Венгрия)
4. ФЛЕНСБУРГ (Германия)
5. НАНТ (Франция)
6. РАЙН ЛЕВЕН (Германия)
7. БАРСЕЛОНА (Испания)
8. ВИВЕ (Польша)
9. ПИК (Венгрия)
10. БГК им. А.П. МЕШКОВА (Беларусь)