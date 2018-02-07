Биткоин подорожал до $8 тысяч 1 7.02.2018, 22:55

За сутки стоимость биткоина выросла на $2 тысячи.

7 февраля стоимость биткоина выросла до $8293 по состоянию на 22.00 по минскому времени. Такие данные приводит портал Coinmarketcap, который отслеживает ситуацию с криптовалютами на 6975 торговых площадках.

Курс биткоина вырос после пяти дней падения: 6 февраля криптовалюта стоила $6241, достигнув минимального уровеня за последние четыре месяца. Таким образом, биткоин за сутки подорожал более чем на $2 тыс, отмечает gordonua.com.

Максимальная стоимость биткоина была зафиксирована в средине декабря прошлого года – она составила $19 783. После этого валюта начала дешеветь.

Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).

Американские миллиардеры Джордж Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту финансовым пузырем.

Руководитель главного инвестиционного подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует инвестировать в криптовалюту в связи с реальным риском полной потери средств.