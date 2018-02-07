Сенат США договорился о двухлетнем бюджете‍ 7.02.2018, 23:09

Далее план будет направлен на рассмотрение в Палату представителей.

В Сенате США сегодня, 7 февраля, достигли компромисса относительно бюджета на 2 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Решение огласили лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер.

"Я рад объявить о том, что переговоры между двумя партиями, двумя палатами по оборонным расходам и другим приоритетам привели к соглашению", - сообщил Макконнелл.

Бюджетный план предусматривает значительное увеличение расходов на оборонные и внутриполитические программы.

На военные расходы и расходы на оборону выделят на 300 млрд. доларов больше. При этом около 160 миллиардов долларов пойдет на дополнительное финансирование Пентагона.

Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, например на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.