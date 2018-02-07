Как выглядит самая крошечная квартира, которую продают в Беларуси

Как выглядит самая крошечная квартира, которую продают в Беларуси2
- 7.02.2018, 23:22
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Площадь всей квартиры сопоставима с коридором в новостройке — всего 13 квадратных метров.
Продавец называет жилье «маленькой студией» и уверяет, что там есть все необходимое для жизни. «И фото реальные», — говорится в объявлении.
Мини-квартирка находится на улице Федюнинского (в районе Гомельского аэропорта). Продавец объяснил, что дом — бывшая гостиница, которую переделали под жилье. Летом закончатся все ремонты, и можно будет жить. В 2017 году в здании прошел капремонт, пишет tut.by.
В квартире тоже сделан ремонт: окна заменены на стеклопакеты, на полу — ламинат.
Продавец пишет, что на территории возле дома оборудована зона для отдыха и барбекю. Жилье продают за 5,5 тысячи долларов, по 423 за «квадрат». Готов отдать в рассрочку на год, первоначальный взнос — 3000 рублей.
К слову, 13 квадратных метров для жилья — не предел. В мире встречаются квартирки куда меньше, чем эта. Например, в верхнем Вестсайде, что на Манхэттене, в аренду предлагают апартаменты всего в 6,3 квадратного метра, пишет maximonline.ru.
В ней есть все, даже окно… в потолке. Цена аренды — 950 долларов в месяц.
Сумма обусловлена расположением дома: не просто на Манхэттене, где спрос на жилье подобен голоду кашалота, а еще и на 70-й улице. За углом — Бродвей, в двух кварталах — Центральный парк, в трех минутах — станция метро. Рядом Метрополитен-опера и Линкольн-центр (именно там разворачиваются события фильма «Черный лебедь»).