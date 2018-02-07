Василий Коробов: Хороший пример для белорусских профсоюзов - опыт Польши 7.02.2018, 23:36

Профсоюз «Солидарность» добился не только улучшения социального статуса рабочих, но и изменил политический вектор страны.

Федерация профсоюзов свою роль защитника рабочих от нанимателя не выполняет. Неуплаты за работу, увольнении, качество и продолжительность отдыха трудящихся - свидетельствуют лишь о том, что профсоюзы не борются за рабочих при заключении договоров с нанимателями, пишет «Радыё Рацыя».

- В прокуратуре есть такая должность - прокурор по надзору. Вот профсоюз - это прокурор по надзору за исполнением коллективного соглашения на предприятии. Вот, например, профсоюз горняков на РУП «Беларуськалий». Они проводят заседания несколько раз в год вместе с нанимателем. И они обсуждают проблемы и договариваются, - говорит Василий Коробов, координатор независимого профсоюза РЭП по Гродненщине.

Хороший пример для белорусских профсоюзов - опыт соседней Польши, где профсоюз «Солидарность» добился не только улучшения социального статуса рабочих, но и изменил политический вектор страны.

- Мне припомнились слова Леха Валенсы, который сказал, что профсоюз должен быть постоянно в войне с нанимателем. То есть со страной, с cоветом министров, с работодателем. И только если возникнет какая-то другая сила извне и нападение на нашу страну, мы станем в один ряд и будем защищать вместе свою страну, - сказал Коробов.

В Беларуси почти не осталось рынка организаций, которые занимались бы скоординированной социальной защитой трудящихся. Те немногие представительства независимого профсоюза РЭП не делают погоды рабочему движению. А официальный профсоюз себя полностью дискредитировал.