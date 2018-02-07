Владимир Некляев: Вы кто? Чекисты, комсомольцы или белорусы? 1 7.02.2018, 23:38

Владимир Некляев

Народный поэт Беларуси дал оценку деятельности Мингорисполкома накануне празднования 100-летия БНР.

Вместе отметить 100 лет Независимости. Демократическая оппозиция объединилась для празднования сотой годовщины провозглашения БНР, присоединятся ли к торжествам представители власти, неизвестно. Очередная, уже четвертая попытка оргкомитета «Праздник независимости» попасть на прием в Мингорисполком закончилась безрезультатно, передает «Белсат».

«Пока что, наше представление, решение не принято, пока государственные органы отмалчиваются, но, тем не менее, нам надо стучаться. Мы достучались до белорусского народа и мы должны достучаться также и до этой власти», – уверен политик Павел Северинец.

Вопрос, позволит ли в этом году власть мирное шествие на 25 марта, остается открытым. Заявка на проведение массовой акции пока еще на рассмотрении в Мингорисполкоме. А тем временем государство готовится активнее к другому юбилею – сотой годовщине основания… ВЛКСМ, ленинского коммунистического союза молодежи.

Оргкомитет возглавил министр образования, коммунист Игорь Карпенко

«Если они празднуют и день чекиста, и день комсомола, и день советской армии: и все эти советские праздники, так кто вы прежде всего? Чекисты и комсомольцы или белорусы?», – говорит поэт и политик Владимир Некляев.

«Те, кто празднуют столетие комсомола, или столетие октябрьской революции имеют эпицентром, как говорят, своих размышлений отнюдь не независимую Беларусь, а империю, какое-то коммунистическое движение, это не имеет отношения к независимости Беларуси», – добавляет Северинец.

Пока же объединение различных политических сил вокруг юбилея БНР, – это, пожалуй, основная позитивная новость, связанная с празднованием столетия Белорусской Народной Республики.

Кроме того, позволят ли шествие чиновники, актуальным остается вопрос, позволят ли его в таком же формате, в каком просили заявители?