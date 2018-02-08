The Telegraph: Британская разведка заинтересовалась сделками олигарха Дерипаски 5 8.02.2018, 7:41

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Бизнесмен попал в «кремлевский доклад» министерства финансов США.

Британская разведка MI6 обеспокоена, что акции российской энергокомпании En+ разместили на Лондонской фондовой бирже без консультаций со спецслужбой. Об этом 6 февраля газета The Telegraph сообщила со ссылкой на источники в силовых органах страны.

Отмечается, что En+ принадлежит российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и банку ВТБ, находящемуся под санкциями Европейского союза и США. В ноябре 2017 года компания благодаря размещению акций привлекла около $1,5 млрд.

При этом в холдинг En+ Group входят алюминиевая компания "Русал", которая в числе прочего выпускает металлический порошок. Он используется при производстве российской ракеты "Бук". Издание напоминает, что летом 2014 года на Донбасс с помощью этого оружия был сбит малайзийский Boeing 777.

Бывший госминистр по делам вооруженных сил Великобритании Майк Пеннинг в этой связи направил запрос министру финансов и министру обороны.

В российской компании "Ведомостям" заявили, что не нарушали никаких финансовых и санкционных требований.

29 января 2018 года Дерипаска попал в "кремлевский доклад" министерства финансов США – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму".

По данным Bloomberg, после этого одна из крупнейших организаций, консультирующая банки в вопросах финансовой безопасности, американская Financial Integrity Network посоветовала клиентам более тщательно проверять сделки с лицами, которые оказались в списке.