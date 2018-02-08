Экономист о «приватизации»: Принцы на белых конях проскакали давно и мимо 8 8.02.2018, 7:59

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Леонид Фридкин

Власти хотят, чтобы за массовые увольнения отвечали инвесторы.

На продажу выставлены акции более сотни государственных предприятий. Какие сделки самые реальные?

Экономист Леонид Фридкин говорит, что все зависит от условий, которые будет выставлять вероятным инвесторам государство. Обычно это, например, сохранение рабочих мест и профиля деятельности предприятия, сообщает «Белсат».

«Реальные сделки – по тем предприятиям, где дополнительные условия будут минимальными», – отмечает эксперт.

Что касается привлекательности выставленных на продажу предприятий, то «они все засиделись в госсекторе».

«Принцы на белых конях проскакали давно и мимо, придется соглашаться на тех, кто придет пешком, приедет на сером ослике», – метафорически рассуждает о потенциальных инвесторах Фридкин.

Государство может перебросить с помощью «приватизации» на инвесторов гнев народа за массовые увольнения, отметил экономист.