Подорожало автомобильное топливо 47 8.02.2018, 8:07

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Стоимость бензина в Беларуси выросла в среднем на 1,6 процента.

В ночь c 7 на 8 февраля в Беларуси подорожало автомобильное топливо. Стоимость выросла в среднем на 1,6 процента, сообщает tut.by.

— В связи со значительным ростом стоимости нефти и увеличением с 1 февраля 2018 года ставок акцизов на нефтепродукты розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо с 8 февраля 2018 года на АЗС республики увеличились на 2 копейки, — сообщили в «Белнефтехиме».

В концерне отметили, что цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе. После подорожания АИ-92 стоит 1 рубль 21 копейку, АИ-95 — 1 рубль 29 копеек, АИ-98 — 1 рубль 50 копеек, ДТ — 1,31.

С учетом произошедшего изменения цен на белорусских АЗС, розничные цены на моторное топливо в сопредельных регионах России выше белорусских по бензинам на 12%, по дизельному топливу — на 9%. Цены на украинском рынке выше на 48−63%, чем в Беларуси, на рынке стран Балтии и Польши — выше на 108−130% в зависимости от вида топлива.

Напомним, в начале января заместитель председателя «Белнефтехима» Андрей Рыбаков рассказал, что только для того, чтобы компенсировать рост стоимости нефти, надо поднять цены на автозаправках на 23 процента. Концерн считает необходимым как минимум привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, которые сейчас выше на 7−11 процентов. Все возможные меры внутреннего характера для сокращения затрат нашими НПЗ уже предприняты.

Последний раз цена на топливо изменялась 26 октября 2017 года. Тогда его стоимость выросла на 2 копейки.

В «Белнефтехиме» объяснили то подорожание ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России.