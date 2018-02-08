Правозащитник: Число протестующих под Брестом будет только расти 8.02.2018, 8:19

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Демьян Лепесевич

Руководство компании «АйПауэр» провоцирует брестчан на продолжение акций.

УВД Брестского района начало проверку в отношении жителя деревни Бульково Демьяна Лепесевича. К правоохранителям обратилась компания «АйПауэр», которая строит аккумуляторный завод под Брестом, по мнению представителей предприятия, активист озвучил недостоверную информацию, что причинило ущерб деловой репутации компании, сообщает «Белсат».

«АйПауэр» – это дочернее предприятие Первой акамулятарнай компании (ПАК), имеет преимущественно китайских инвесторов.

Как утверждают представители «АйПауэр», инцидент произошел 15 января в ДК деревни Тельмы, где проходила встреча граждан с властями и бизнесменами. В том числе там был гендиректор Первой аккумуляторной компании Виктор Лемешевский. Один из присутствующих –Демьян Лепесевич – задавал ответственным за строительство завода вопросы относительно безопасности этого проекта. По его мнению, завод может быть опасным из-за использования свинца для производства аккумуляторов.

Лепесевич показал руководству ПАК карту Пинска, на которой видно, что от завода до ближайшего дома в районе Жилгородок – 1060 метров. Также активисты продемонстрировали Лемешевскому две фотографии, сделанные якобы на аккумуляторном заводе в Пинске. На фото были поддоны со свинцовыми чушками, хранящиеся на территории завода прямо на земле, а не на бетонной подставке, как требуют нормы. Позже в «АйПауэр» заявили, что Пинский аккумуляторный не имеет никакого отношения к фото.

«Приведенный снимок отражает территорию базы филиала «ДЭУ № 26», на которой видны складированные плиты дорожные ПДО-2,5 и часть складского помещения организации. Информация о хранении свинцовых чушек является недостоверной и откровенной ложью», – заявили в «АйПауэр».

Специалист по связям со СМИ «АйПауэр» Ирина Придверова в беседе с журналистом «Белсата» заявила, что не обладает правом давать устные комментарии и предложила прислать им письменный запрос. При этом в компании не отрицают, что заявление в милицию на Лепесевича действительно поступило.

В свою очередь, Демьян Лепесевич считает, что поводом для обращения компании к милиции стало одно из тех фото, которые активист обнародовал во время собрания 15 января.

«Мне интересно даже посмотреть, на какую конкретно фотографию ссылается компания «АйПауэр» в своем заявлении… Я считаю, что таким образом на меня оказывается давление. Получается, я задавал вопросы, и за это на меня написали заявление. У нас уже вопросы нельзя задавать?», – возмущается активист.

Правозащитник Роман Кисляк считает, что это прямое давление на активистов, которые выступают против строительства завода.

«Вместо того, чтобы объяснить вопросы, возникшие у граждан при строительстве аккумуляторного завода, руководство компании выбрало путь запугивания активистов с целью остановить критику. Это все ведет к конфронтации и к тому, что еще больше привлекается внимания к строительству. И от этого число противников стройки будет только расти. Пока по заявлению компании в милиции идет только проверка в отношении Демьяна Лепесевича, но если будет составлен протокол, можно будет говорить об угрозе преследования активиста», – прокомментировал ситуацию он.

На данный момент собрано уже более 28 тысяч подписей с требованием прекратить строительство, и люди собираются продолжать бороться и дальше.