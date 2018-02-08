В Нью-Йорке установили гигантскую 3D-валентинку 1 8.02.2018, 8:23

Объект получился не столько романтический, сколько инновационный.

В центре Нью-Йорка водрузили гигантскую «валентинку». День всех влюбленных еще через неделю, но в этом городе всегда и все отмечают с опережением графика. Объект получился не столько романтический, сколько инновационный, сообщает «Голос Америки».

Турист без смартфона – что Нью-Йорк без Таймс-сквер. Но бывают моменты, когда все сходится. Культовая площадь мегаполиса появляется в «Инстаграме» 17 тысяч раз в день. В феврале для хвастовства в сети возник еще один повод.

Со времен появления палки для селфи селфи-рамка – это, пожалуй, самое грандиозное изобретение. 3D-линза диаметром три с половиной метра, в фокусе которой 350 тысяч туристов, которые ежедневно заглядывают на Таймс-сквер.

Для одних это художественный объект, для других– научный эксперимент. Отвечая на вопрос, художник он или ученый, автор инсталляции, дизайнер Марсель Коэльо говорит: «Я, честно говоря, не вижу разницы. В наши дни, чтобы создавать искусство, нужно владеть технологией, иначе ничего не выйдет».

Дизайнеры Марсель Коэльо и Бен Аранда скорее физики, чем лирики. Так что на призыв украсить город ко Дню Святого Валентина ответили линзой Френеля. Такие используют для крупногабаритной оптики семафоров и маяков, с той лишь разницей, что пазл из концентрических колец с треугольным сечением обычно собирают из стекла, а это чистый пластик.

Марсель Коэльо объясняет: «Это прозрачная смола, ее используют для печати на 3D-принтере. Для оптики это абсолютно революционная технология. Машина выдает материал слоями, и получается вот такая плитка. Потом мы их соединяем вместе и инкорпорируем в большой объект».

Романтические объекты с сердечками освещают мегаполис десятый раз подряд. Конкурс на городскую «валентинку» престижен и выгоден для дизайнерских команд и архитектурных фирм. Это бесплатная возможность «засветиться» там, где год световой рекламы обходится в два миллиона долларов. Путь к сердцу Нью-Йорка лежит через Таймс-сквер.

Сюзан Чин, директор, Design Trust for Public Space, говорит, что к участию в этом конкурсе было приглашено восемь компаний, и семь из них представили очень интересные варианты. Но победили те, кто может не только придумать, но и выполнить все остальные условия, что не просто: проект должен укладываться в определенную сумму, объект должен быть изготовлен и установлен авторами и при этом нести в себе некую идею. Дизайнерам Марселю Коэльо и Бену Аранду все это удалось.

Окно в сердце, этот временный объект в селфи-вселенной, очень притягателен. Поцелуй, аналогичный легендарному послевоенному снимку, сделанному на этой самой точке, все-таки обязывает.

Рикардо и Джин, туристы из Калифорнии, только начали встречаться. «Мы, конечно, оставим это фото на память в соцсетях. Наверняка, будет круто через много-много лет посмотреть, как мы выглядели в этой рамочке», - говорят они.

Если одной публикации в «Фейсбуке» мало, можно и печать в паспорте организовать. Раз в году, 14 февраля, здесь официально женят. Как минимум три сотни влюбленных пар попадут в этом году в объектив «Линзы Коэльо».