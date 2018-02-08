У вас Назарбаев раздвоился 9 Вячеслав Половинко, «Новая газета»

8.02.2018, 8:31

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Нурсултан Назарбаев

Правитель Казахстана решил создать «президента номер два».

Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев ищет новые способы передать власть безопасным путем. Парламент страны рассматривает законопроект, который усиливает позиции Совета безопасности и роль самого Назарбаева в нем. Теперь это будет не просто место почетной пенсии и «консультативно-совещательный орган», каким он был раньше. Отныне Совет безопасности будет отвечать за «обороноспособность», «внутриполитическую стабильность», «конституционный строй» и «национальные интересы страны на международной арене». Сам Назарбаев при этом станет пожизненным главой нового образования, а решения Совбеза будут обязательны для исполнения.

По сути, в республике создается новая структура, которая выглядит как некий «коллективный ЦК» — с той лишь разницей, что подавляющее большинство его участников составляют главы спецслужб.

Назарбаев во главе этой структуры становится абсолютно неприкасаемым властителем страны — этаким духовным лидером с репрессивными плетями в руках.

Вопрос только в том, зачем нужна еще и эта надстройка. С точки зрения собственной безопасности Назарбаев сделал все, что позволило бы ему удержаться на своем посту максимально долго. Ключевая веха — принятие в 2010 году закона о «лидере нации», который сделал Назарбаева неуязвимым для уголовного преследования, фактически законодательно обезопасил всех его родственников даже от косых взглядов в их сторону. Кроме того, в прошлом году, когда в республике объявили конституционную реформу, и парламенту с правительством якобы добавили полномочий, ключевые рычаги управления страной (например, право назначать председателя Комитета национальной безопасности и министра обороны) остались именно у Назарбаева.

В этом смысле усиление роли Совета безопасности выглядит как первый практический шаг на пути к обсуждаемому в последние годы транзиту власти. «Это механизм временного раздвоения президентской власти, — предполагает политик Петр Своик. — Должны появиться президент как таковой и президент в виде Назарбаева на посту главы Совбеза. Делается это для Назарбаева в первую очередь: как только он уйдет на покой, президентская власть вернется в прежнее состояние». Иными словами, Назарбаев на посту аятоллы силовиков (сравнения с Ираном мелькают в казахстанской прессе) будет, с одной стороны, продолжать руководить страной «до самого конца», а с другой — готовить нового президента к управлению страной под своей чуткой опекой. После ухода Назарбаева Совет безопасности автоматически может перейти по наследству к действующему формальному президенту, что сделает его президентом уже настоящим.

Но есть проблема — и не одна.

Во-первых, после ухода президента Назарбаева второй, даже контролируемый им, глава государства становится абсолютно непредсказуемой фигурой. «Посмотрите, что происходит в Узбекистане, — проводит аналогию директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. — Шавкат Мирзиёев, придя к власти и оставшись без какой-либо опеки, активно начал перестраивать внутреннюю и внешнюю экономическую систему. При этом он активно удаляет представителей «старой гвардии», которая долгое время находилась в окружении президента — как и у нас». Нахождение Назарбаева во главе Совбеза вроде как может приструнить нового президента, но даже это не факт: новый глава страны рано или поздно преисполнится амбициями — и тогда стычки неизбежны. А после ухода Назарбаева новый президент начнет чистки.

Из этого вытекает проблема номер два. Легким движением руки Совет безопасности превращается в военную хунту, если того потребуют обстоятельства. Назарбаев и сам может ввести в стране военное положение по действующим законам, а усиление Совбеза рассматривалось сначала как попытка президента обезопасить себя от внутренних распрей и от возможных бунтов внутри страны в пылу войны за власть. Однако после его ухода президент номер два может быть и сметен. «Силовики, почувствовав власть, могут взять ее под свой контроль, — говорит Досым Сатпаев. — Для этого должны быть слабыми другие властные институты, поэтому нужно усиливать парламент, усиливать правительство».

Наконец, проблема номер три — Казахстан после Назарбаева останется наедине с клановыми войнами. Пока Назарбаев будет обучать второго президента и оберегать его от всех невзгод, эта ситуация не будет сильным нарывом. Но как только кандидат номер два останется в одиночестве — ему придется столкнуться напрямую со всеми нюансами азиатской политики. Совбез в этом смысле может оказаться помощником — а может (см. причину номер два) демонстративно самоустраниться, надеясь воспользоваться хаосом. Кроме того, президента ждут и другие проблемы. «Даже Назарбаев, обладая большим авторитетом, все время сталкивался с оппозицией среди своих — и председатель Верховного совета был в оппозиции, и свои министры, и премьер-министр, и председатель парламента, — перечисляет Петр Своик. — Нового президента, после того как Совет безопасности с уходом Назарбаева изменит свой статус, ждет жесткая борьба».

Иначе говоря, сейчас на глазах казахстанских граждан создается система переходного периода, при которой Назарбаев остается главной властью, но при этом создает некоего репликанта себе на смену. Однако в дальнейшем репликант, если он хочет выжить, должен будет либо подчинять себе всю действующую систему, либо ломать ее полностью, строя что-то новое. И в этом смысле усиление Совета безопасности на время переходного периода выглядит неплохим тактическим шагом — но в стратегическом смысле это только еще больше запутает клубок проблем с казахстанским будущим. Правда, сам Назарбаев это уже вряд ли увидит.

Вячеслав Половинко, «Новая газета»