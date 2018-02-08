Волейболистки «Минчанки» вышли в топ-8 Кубка ЕКВ 8.02.2018, 8:37

Белоруски обыграли французский «Безье» со счетом 3:1.

Волейболистки «Минчанки» 7 февраля обыграли французский «Безье» со счетом 3:1 (18:25, 25:16, 25:15, 25:13) и вошли в восьмерку сильнейших Кубка ЕКВ, сообщает БелТА.

Первый матч на площадке соперниц завершился победой «Безье» — 3:2. Для выхода в следующий раунд подопечным Виктора Гончарова необходимо было добиваться успеха в трех или четырех партиях на площадке спорткомплекса «Уручье». Белоруски успешно справились с этой задачей и пробились в четвертьфинал Кубка ЕКВ.

Первый сет остался за француженками, которые усилиями Джанисы Джонсон и Жюльет Фидон повели в счете 25:18.

Хозяйки площадки сделали лишь одно изменение в составе: вместо Надежды Смирновой, неудачно действовавшей на приеме мяча, вышла Екатерина Сокольчик. В четвертой зоне нападения «Минчанки» роль лидера взяла на себя юная Анна Гришкевич, которая стала самым результативным игроком матча — 19 очков.

Белоруски, наладив прием мяча, чаще стали действовать в нападении через центральных блокирующих Надежду Столяр и Анжелику Борисевич. Вдобавок «Минчанка» намного лучше оппоненток справилась с подачей мяча и заслуженно победила.

В четвертьфинале престижного еврокубка чемпионки Беларуси встретятся с екатеринбургской «Уралочкой», за которую выступают белоруски Анастасия Гарелик и Анна Климец, а тренирует легендарный клуб уроженец Беларуси, заслуженный тренер СССР Николай Карполь. Первый матч с «Уралочкой» планируется провести 20 февраля в Минске, а ответный — 28-го на площадке российской команды.