«Переехать и зарабатывать $115»: Откровенный репортаж о городе-спутнике Минска 14 8.02.2018, 8:49

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Чем живут люди, переселившиеся за МКАД.

К присвоению Фаниполю статуса города-спутника идут уже много лет. В уютном городке буквально в 15 километрах от Минска то и дело строится новое жилье, появляются новости об улучшении социальной инфраструктуры и налаживании быта. Но что изменилось? Стал ли Фаниполь верным оруженосцем и побратимом столицы или превратился в некрасивую подружку Минска? Об этом – в откровенном репортаже onliner.by о жизни за МКАД:

«А еще здесь много бездомных собак» — описание этого города можно было бы начать так. Или рассказать о маленьких магазинах и заросших обрывками листовок досках для объявлений, ямах на дорогах и тихих ночах. Фаниполь не живет контрастами и с виду кажется со всех сторон одинаковым: вязким, густым, тягучим, но уютным. И хотя с виду он мало чем отличается от любого минского «спальника», все здесь ощущается иначе: время тянет за шиворот, дороги притормаживают шаг, а тяжелый воздух слегка прикрывает веки. А может, это белорусская зима веет усталостью, и только лишь.

Когда преобразование только начиналось, город выглядел вяло и немного провинциально. Местные жаловались на многочисленные проблемы и свято верили в их скорейшее решение. С тех пор прошел не один год, но многие из переехавших сюда убеждены: в целом ситуация не изменилась, это все тот же уездный город N.

У грязно-розового панельного дома встречаемся с двумя джентльменами, которые несколько лет назад решили приобрести квартиры в многообещающем городке. Андрей с женой и детьми перебрался из Минска, Владимир прибыл из Брестской области. Причина переезда у обоих мужчин проста и очевидна: цена. Оба строились в 2014 году, когда разница в стоимости «квадрата» была ощутимой (в то время за однокомнатную квартиру Владимир отдал $52 тыс., сейчас такая же стоит в районе $28 тыс.).

— Пожалел, — четко отвечает на вопрос Владимир. — Пожалел, но теперь я эту квартиру уже не продам. А если и продам, то ничего похожего в Минске не куплю. Добавить пока тоже не получится: зарплата упала — уже не потяну. Так что стараемся налаживать быт здесь. Воюем.

О чудесах нового строительства и перспективе парковаться в Малиновке

Мужчины ведут по двору, где две новоиспеченные панельки скреплены странной металлической конструкцией непонятного назначения. Они пересмеиваются и рассказывают чудную историю фанипольского строительства.

— Здесь должны были построить один панельный дом, но потом их почему-то оказалась вдвое больше. Как это произошло — большая загадка. Все видели, что они строятся, но все молчали. Потом появилась эта металлическая балка, и два отдельно стоящих здания были соединены, а после получили один номер на двоих. Дом долго не хотели принимать в эксплуатацию и даже посчитали самостроем, но совсем недавно все же согласовали его и выдали техпаспорт, — рассказывают фанипольчане.

В Дзержинском филиале РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» информацию о вводе в эксплуатацию необычной постройки подтвердили. Как рассказала начальник филиала Татьяна Артюховская, проблемы с согласованием этой постройки действительно были, однако вопрос уже решен. За более подробной информацией женщина предложила обратиться в организацию с официальным запросом. Юрист компании-застройщика объяснять, как вышло так, что два дома оказались с одним адресом, тоже не стала.

— Благодаря этой постройке из соседнего дома вид просто прекрасный: часть окон выходят прямо на новую панельку. Сперва люди почти не покупали квартиры здесь, но сейчас, насколько я знаю, и их потихоньку разбирают. Вопрос цены, — продолжает за соседом Андрей.

К минусам здешней жизни парни уже привыкли, сейчас их больше всего беспокоят локальные проблемы, касающиеся трех новостроек.

— Нашему дому всего три года, но «косяков» вылезло уже столько, что и не сосчитать. Практически сразу через мастику начала затекать вода. Застройщик заделал, но по швам пошло промерзание. Они стараются что-то делать, но, как по мне, получается плохо. Нужно сильно постараться и написать много писем, чтобы что-то начало решаться.

Парковочных мест нам уже не хватает, а заселилось пока только два дома. Сейчас еще 120 квартир въедет — будем в Малиновке парковаться. Озеленения практически нет (говорят, застройщику даже предлагали пустить по забору виноградную лозу, чтобы добиться минимального процента), вентиляция работает плохо и так далее. Стараемся как-то решать все эти вопросы, но процесс идет очень медленно и муторно.

Столь же проблемное здание возводится и на улице Брестской, где строят монолитно-каркасный дом, куда минчан заманивали компактными планировками квартир по 25—45 квадратных метров. Дом выглядит практически готовым, но уже достаточно давно на стройплощадке тихо. Держатели облигаций делают все, чтобы ускорить процесс ввода объекта в эксплуатацию, но пока безуспешно.

Конечно, столько вопросов вызывают не все новостройки Фаниполя. Вдоль дороги на въезде в город уже построено несколько вполне симпатичных домов, и в ближайшие годы количество многоэтажек, вероятно, будет активно увеличиваться.

О развитии и его отсутствии

Мужчины проводят нас по городу, но совсем скоро останавливаются: смотреть здесь особо нечего. Дороги разбиты куда сильнее минских, столбы заклеены рекламой, тротуары изрешечены замерзшими лужами. Парни признают: с порядком в Фаниполе дела обстоят куда хуже, чем в условной Каменной Горке.

Неподалеку стоит «Евроопт» средних размеров, в соседнем доме выстроились в ряд центры бытового обслуживания, небольшие магазинчики, пункт обмена валют. Кажется, для жизни здесь есть все необходимое.

— Недавно открылись банк и сервисный центр velcom — стало чуть проще. Инфраструктура здесь развита пока слабо, но в последнее время в Фаниполь стал приходить мелкий бизнес, начали открываться небольшие магазинчики, так что этот вопрос рано или поздно должен решиться, — рассуждает Андрей.

— Хотя одежду здесь купить по-прежнему негде, приходится ездить в Минск. Но в целом это не проблема: мы все равно в Минске работаем и каждый день там бываем, — делится Владимир.

Какое-то движение есть, но оно не всегда грамотное. Вот смотрите, чтобы попасть на противоположную сторону улицы, нам нужно перейти дорогу трижды — через все участки светофора, поскольку напрямую движение запрещено. И так во всем: остановку строят, но строят совсем не там, где она нужна; тротуар ремонтируют, но в том месте, где по нему никто не ходит… Короче, делают, лишь бы сделать.

Спрашиваем у парней, что изменилось за последние четыре года.

— Часть проблем решилась, часть усугубилась. По большому же счету заметных и значимых перемен не произошло.

Фаниполь — комфортный город для жизни?

Конечно, летом тут повеселее. В будний день на улицах пусто: детвора — в детсадах и школах, взрослые — на работе. Андрей уверяет, что воздух здесь действительно чище, чем в Минске, но о какой-то уникальности говорить не приходится: город есть город. Он хотел перевезти детей в место с относительно чистым воздухом, но в придачу получил набор побочных эффектов.

— Во-первых, отвести детей некуда. Разве что к заледенелому карьеру покататься на лыжах да на коньках зимой и в парк летом. Во-вторых, по-прежнему остается нерешенной проблема с поликлиниками: как и во всех маленьких городах, здесь не хватает врачей узкой направленности. Недавно ребенок сильно заболел — пришлось быстро тащить в платную клинику в Минске. Сами тоже в платных лечимся — а что делать? — ведет по городу Андрей и показывает в сторону детского сада на 230 мест, который начали строить осенью прошлого года. По мнению местных властей, он должен решить проблему с огромными очередями (сейчас некоторым приходится отвозить детей в Минск или соседний населенный пункт).

Кроме недовольства социальной инфраструктурой, беспокоит парней и вопрос безопасности. Они говорят, что без присмотра детей на улицу отправлять страшно.

— Под подъездом постоянно бухают какие-то личности, двор весь в бутылках, — перебивают друг друга соседи. — Мы пытались их выдворить, но без видеонаблюдения и закрытой территории ничего не выйдет.

О работе и зарплатах

По словам парней, с зарплатами дела в Фаниполе обстоят не очень: большинство получает от 230 до 300 рублей, счастливчики — до 450.

— На птицефабрике платят рублей 300, в школьной столовой — примерно столько же, на «Штадлере» — чуть больше. Когда моя жена вышла из декрета и пыталась устроиться на работу, в Фаниполе она так ничего и не нашла, теперь вместе со мной ездит в Минск. У нас практически весь дом в Минске работает: здесь сложно найти что-то достойное. Все же цены тут минские, а на что-то — даже выше. Цветы, например, гораздо дороже: розы — по 30 рублей за штуку! Проще на минском вокзале купить, — рассказывает Андрей.

Ребята говорят, что только на проезд до Минска и обратно уходит около 100 рублей в месяц. Хотя добраться сюда нетрудно: 15 минут на автомобиле или полчаса на маршрутке или электричке.

Вероятно, пока Фаниполь вряд ли можно считать полноценным городом-спутником, в котором можно комфортно жить и работать, не выезжая в Минск. Но город растет. Вскоре здесь должен открыться новый детский сад, будут построены стадион и крупный физкультурно-оздоровительный центр. Возможно, вслед за возведением новых домов приведут в порядок и дороги, заработают магазины и торговые центры».