Новые возможности для Западных Балкан 8.02.2018, 8:53

ЕС собирается дать «зеленый свет» региону, чтобы освободить его от влияния РФ.

Взаимоотношениям Евросоюза со странами Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Сербия и Черногория) в контексте перспектив их вступления в организацию и на фоне растущего влиянию России, Китая, Турции и арабских монархий в регионе, посвящены статьи ряда американских и европейских изданий, сообщает «Голос Америки».

Так, в Financial Times пишут, что в ЕС после затянувшейся паузы вновь проявили готовность к диалогу о расширении своих границ за счет присоединения ряда балканских стран. До этого тема считалась закрытой, по крайней мере, на среднесрочную перспективу.

Издание напоминает, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал предложить шестерке стран Западных Балкан конкретную перспективу вступления в ЕС и недавно обнародовал стратегию, в которой обозначил примерные сроки их присоединения к блоку.

По оценке Юнкера, Сербия и Черногория могут стать полноправными членами блока к 2025 году, что должно стать для них и других государств региона стимулом вести упорную работу.

«Я хотел бы, чтобы страны Западных Балкан могли вступить в Европейский Союз, когда будут выполнены соответствующие условия», – сказал он членам Европарламента.

Wall Streen Journal по этому поводу отметил, что Брюссель рассчитывал на незыблемость внешних границы Евросоюза в течение длительного периода, но сейчас «в противовес влиянию России, Китая и Турции на Балканах» собирается дать зеленый свет таким странам, как Албания, Босния, Косово и Македония.

В свою очередь, немецкая Die Welt ставит вопрос ребром: кто получит Западные Балканы – ЕС или Путин?

На Западе обвиняют Россию в деструктивной роли в регионе – в частности, в поддержке боснийских сепаратистов и черногорских националистов, которые в конце 2016 года пытались организовать покушение на премьер-министра страны. В Москве традиционно отрицают все обвинения в свой адрес.

Напомним, советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер в конце минувшего года встречался в Белом доме с главами дипломатий Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии и Черногории в рамках усилий по обеспечению мира, процветания и правопорядка в регионе. Стороны также обсудили способы развития сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и вооруженным экстремизмом.

«Макмастер отметил, что страны Западных Балкан остаются для США объектом приоритетного внимания, и подчеркнул, что администрация сохраняет полную приверженность евроатлантическим амбициям региона и его усилиям по евроинтеграции», – подчеркивалось в заявлении Белого дома.

Руководитель сектора этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель считает, что все разговоры об усилении влияния России на Балканах и ее дестабилизирующей роли в регионе не отражают реальность. В качестве доказательств он предлагает обратиться к статистике.

«На ЕС приходится около 70 % товарооборота, на Россию – около 6 %, – констатировал балкановед в интервью Русской службе «Голоса Америки». – 90 % банковского капитала находятся под контролем западных банков. Основные СМИ тоже, в основном, контролируются западными медиагруппами. Большинство неправительственных организаций финансируются из Европы и США. И о чем тогда, собственно говоря, речь?»

По мнению B<>Павла Канделя, некоторое сгущение красок выгодно многим игрокам.

«Например, непосредственно лидерам государств Юго-Восточной Европы – потенциальным и реальным кандидатам в ЕС, чтобы пришпоривать евроинтеграцию, которая до недавнего времени, казалось, замерла, – считает он. – Брюсселю это полезно, чтобы преодолевать аллергическую реакцию европейской общественности, которая ни о каком расширении ЕС не хотела слышать последние пять лет, да и сейчас не горит таким желанием. Как показывает последнее заседание Европарламента, сторонников разрастания ЕС очень немного – меньше половины. Причем, в основном, они находятся в так называемой Новой Европе – Центральной и Восточной. В то время как государства-доноры – страны Западной Европы, в том числе и Германия, которая дирижирует процессом расширения, выступают против расширения».

Вместе с тем, как представляется эксперту, разговоры об усилении влияния на Западных Балканах других стран более обоснованы, потому что за ними лежит реальное движение капиталов: «Все эти субъекты стремятся использовать государства Юго-Восточной Европы как щель для проникновения в ЕС, поскольку это страны-кандидаты и рано или поздно их примут в организацию. Поэтому Китай проводит на Балканах активную политику. Факты известны: купленные порты, вложенные инвестиции».

По словам Павла Канделя, страны Европы, вообще, выстроились в очередь за помощью из Пекина «в ожидании, что на них прольется золотой китайский дождь».

В отличие от своего заочного оппонента доктор политических наук, профессор Юлий Нисневич уверен, влияние Москвы на Западных Балканах, безусловно, заметно, однако оно проявляется преимущественно во взаимоотношениях с Белградом.

«Есть договор с Сербией, с которой Россию многое сближает, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Но вот насколько у Москвы хорошие перспективы в регионе в целом – вопрос другой. Мне они кажутся не слишком вдохновляющими, потому что Западные Балканы, несмотря на мифологему об исторической дружбе с Россией, все-таки смотрят на Запад как на ориентир развития».

В то же время, на взгляд политолога, в регионе сохраняется целый комплекс вопросов, который мешает интеграции с ЕС.

«Взять хотя бы историю с Македонией. Там запутанный клубок интересов. Так что, как мне видится, Западные Балканы будут потихоньку продвигаться в сторону ЕС при посильном сопротивлении России, влияние которой пока остается значительным. Такой вариант развития событий мне видится наиболее вероятным», – резюмировал Юлий Нисневич.

Оба эксперта также не исключили возможности возгорания новых конфликтов в регионе, но не считают их неизбежными.