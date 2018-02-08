Шах и мат, Илон 15 Аркадий Бабченко

8.02.2018, 8:43

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Что у России есть вместо Falcon Heavy?

Просто в Космосе на соседнюю планету летит открытый красный кабриолет, в котором сидит робот и слушает Дэвида Боуи. Ничего необычного. Листай дальше.

Омские заключенные соорудили снежный ответ американской ракете Falcon Heavy.

Заключенные исправительной колонии № 6 занялись масштабным строительством. На этот раз креативные подопечные исправительного учреждения слепили из снега ракету "Тополь-М" в натуральную величину. "Все детали "Тополь-М" сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту", - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Омской области. Ракету строили 15 дней семеро осужденных.

Частицу мощей Серафима Саровского отправили в космос. Стартовавший с космодрома Байконур космический корабль "Союз МС-02" успешно вышел на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции. На "Союзе" находится частица мощей преподобного Серафима Саровского. После окончания полета, который продлится около полугода, она будет передана в храм Преображения Господня в Звездном городке. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передал космонавтам частицу мощей святого 16 сентября по окончании Божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Шах и мат, Илон.

Шах и мат.

Аркадий Бабченко, kasparov.ru