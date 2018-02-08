Илон Маск опубликовал фото своей Tesla на пути к орбите Марса 8 8.02.2018, 9:42

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За рулем машины находится манекен в скафандре.

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию летящего к орбите Марса красного Tesla Roadster с манекеном Starman на месте водителя.

Машину вывела на гелиоцентрическую орбиту сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, которая была запущена с мыса Канаверал 6 января.

Два боковых ускорителя ракеты успешно отсоединились и приземлились на посадочные платформы. Видеотрансляция их одновременного приземления стала одним из самых зрелищных моментов запуска. В то же время центральный ускоритель Falcon Heavy, который должен был сесть на плавучую платформу, разбился. Сам Маск пояснил позже, что это произошло, вероятно, из-за того, что в нем закончилось топливо.

Автомобиль Tesla был выведен в космос в ходе первого тестового запуска Falcon Heavy. Личный автомобиль Маска — красный Tesla Roadster — выполнял роль полезной нагрузки. За рулем машины находится манекен в скафандре, которого в компании называют Starman (отсылка к песне Дэвида Боуи). Во время запуска ракеты в самом автомобиле включалась песня Боуи Space Oddity.