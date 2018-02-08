Лидер демократов Конгресса США выступала с речью восемь часов 8.02.2018, 9:47

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Это стало самым длинным выступлением за всю историю Конгресса.

Нэнси Пелоси таким образом выразила протест против нерешенного вопроса иммигрантов.

В Палате представителей Конгресса США лидер демократов Нэнси Пелоси в знак протеста выступала с речью на протяжении восьми часов. Об этом сообщает Fox News.

Это самое длинное выступление за всю историю Конгресса США.

77-летняя Пелоси начала говорить речь около 10:00 и закончила после 18:00. При этом она стояла на каблуках и пила только воду.

"Когда ты говоришь, время идет быстрее. Когда ты слушаешь, время идет дольше", - сказала конгрессмен.

На такой шаг Пелоси пошла в знак протеста против договоренности по бюджету, в который не включили вопросы иммиграции.

В Сенате есть практика филибастера - блокирования трибуны путем произнесения длинных речей. В 2013 году сенатор Тед Круз выступал больше 21 часа.