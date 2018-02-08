75% американцев назвали свое финансовое состояние «хорошим» и «отличным» 2 8.02.2018, 10:12

При этом 48% опрошенных связали экономический бум с деятельностью Дональда Трампа.

Экономика Соединенных Штатов обязана своим ростом в последнее время деятельности Дональда Трампа в большей степени, чем усилиям предыдущего президента Барака Обамы — с этим тезисом согласились 48% опрошенных американцев, следует из данных опроса Квиннипэкского университета. Обратного мнения придерживается 41% опрошенных, по их мнению, экономический бум связан результатами деятельности Обамы, передает РБК.

При этом 75% респондентов охарактеризовали свое финансовое положение как «отличное» и «хорошее».

Общий рейтинг одобрения деятельности Трампа составил 40%. Исследователи отмечают, что хотя он и не достиг 50%, однако поднялся на самую высокую отметку за последнее время.

При этом 57% американцев недовольны, как Трамп проводит внешнюю политику, 58% считают, что он неправильно обращается с секретной информацией, а 58% недовольны его политикой в области иммиграции.

Проведенная Трампом налоговая реформа порадовала 45% участников опроса, однако 47% респондентов высказались о ней неодобрительно.

Выступая с традиционным посланием «О положении страны» на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Дональд Трамп отчитался, что с момента его избрания в США создано 2,4 млн рабочих мест. Долгий период стагнации размера заработной платы также сменился ростом, а уровень безработицы достиг 45-летнего минимума.