Константин Скуратович: Декларации БНР о независимости перешли к нам для исполнения 8.02.2018, 10:21

Константин Скуратович

Важные акценты накануне празднования 100-летнего юбилея.

Белорусы готовятся к празднованию 100-летия БНР. Заявку на проведение праздничной акции подписали представители 13 партий и организаций, входящих в оргкомитет по празднованию юбилея.

«Разумеется, власти не собираются отмечать этот славный юбилей на государственном уровне хотя бы потому, что без помпы отмечался юбилей Великой Октябрьской Социалистической революции, которая так много обещала народам мира и белорусам, но в итоге умножила беды человечества, вызвала мировую скорбь, и к счастью, не привела к победе коммунизма», - пишет для издания «Белрынок» журналист Константин Скуратович.

«В мире до сих пор обсуждают вопрос, был ли Ленин немецким шпионом? На самом деле он был революционным догматиком, который не затруднялся с выбором средств для достижения цели. Так, еще в июле 1915 года Ленин опубликовал статью «О поражении своего правительства в империалистической войне», где утверждал, что «революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это — аксиома. И оспаривают ее только сознательные сторонники или беспомощные прислужники социал-шовинистов». Прошло два с половиной года и большевики, заменив на политической сцене проигравших, подписывают сепаратный мир с немцами. За ним начинается гражданская война.

Совершенно не случайно среди всех европейских социалистов, включая радикалов, только Ильич смог придумать предательский во всех смыслах политический ход. Мало того, он все сделал для приближения поражения, разлагая, прежде всего, саму армию. На эти цели он брал деньги у каждого, кто давал, а когда не давали, прибегал к экспроприациям и услугам финансовых махинаторов. Ради мировой революции Ленин мог пойти на сотрудничество с дьяволом. Поэтому вполне мог принять деньги и от германского генерального штаба. Отечества для него не существовало, Россию и «мужика» он презирал, а образцом социальной организации считал Пруссию. Вот только бы там советскую власть установить», - отмечает журналист.

«До сих пор Беларусь остается единственной европейской страной, которая на государственном уровне никак не отмечает дату независимости от имперской метрополии в результате военного поражения Германии, Австро-Венгрии и России, которая обреченно воевала с агрессором, но была усилиями большевиков лишена статуса страны-победительницы.

Зато приобрели независимость и государственность страны, не воевавшие, по крайней мере, на стороне Антанты. Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия, и Словакия. Сербия, которая была разгромлена в честной борьбе, была после войны вознаграждена союзниками. Украина, в которой, как и в Беларуси, движение за государственный суверенитет было подавлено большевиками, тоже ведет летоисчисление свой государственности с момента образования Украинской Народной Республики. Короче, все, кроме Беларуси, отдают должное людям, которые, воспользовавшись вызванной войной и усугубленной революциями немощью трех «жандармов Европы» — России, Германии, Австрии — и заложили первые камни в фундамент современной государственности своих стран.

Вызывает восхищение молодые украинские деятели, люди энергичные, патриотичные, образованные, отнюдь не профессиональные дипломаты, которые смогли поставить вопрос о государственности своей страны перед Германией и Австрией, вынудить к положительному ответу на этот вопрос большевистскую Россию. А цена вопроса? К третьему году войны оказалось, что перед Австрией возникла угроза распада, а иссякающая ресурсами Германия оказалась неспособной оказать ей действенную помощь. Экономическую, прежде всего. Как это ни банально, хлебом. Украинцы обещали поставить Австрии 1 млн. тонн хлеба, и под это обещание их делегация была допущена к участию в мирных переговорах в Бресте. В результате 27 января (9 февраля) 1918 года между Украинской Народной Республикой и Центральными державами был подписан сепаратный Brotfrieden («хлебный мир»), который признавал суверенитет УНР. В обмен на это УНР обязалась не вступать в союзы, направленные против Центральных держав, и поставлять Центральным державам продовольствие и сырье.

К слову, обещанного хлеба гаранты украинской государственности от украинцев не получили.

К сожалению, БНР не была такой богатой, как ее южная соседка. Даже в обещаниях.

Что было дальше, многие знают, но неохотно об этом говорят. История первого современного белорусского государства была короткой и трагической, его значение оказалось для белорусского народа огромным — будущие поколение белорусов получили форму, которую в удобный момент можно было наполнить суверенным содержанием.

От этого ли наследия следует отказаться белорусом? Нет. Поскольку уже в преамбуле действующей Конституции Беларуси содержатся принципы государственного строительства народом, которые провозглашались еще в БНР. Здесь и право народа на самоопределение и полноправное участие в мировом сообществе, приверженность к правам и свободам граждан, и незыблемое утверждение народовластия и правового государства. Надо ли говорить, что созданная как политический и социальный антагонист БНР – БССР – была инструментом класса, а не общества, не претендовала на роль полноправного субъекта мирового сообщества, поступилась правами народа на самоопределение, никогда не стремилась к утверждению прав и свобод каждого гражданина.

Если бы это было не так, то не было бы необходимости в отказе от советской конституции. Новая Конституция РБ принималась с учетом тех деклараций, которые принимались БНР, которые, к сожалению, оказались не реализованными.

А теперь перешли к нам для исполнения. Поскольку условия для этого пока есть», - заключает журналист.