Бизнесмен Дмитрий Ронин рассказал, как отнес $20 тысяч управляющей ФСЗН 4 8.02.2018, 10:48

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске проходит процесс по делу о коррупции в ФСЗН и Нацбанке.

В среду в суде Ленинского района Минска в рамках слушаний по делу о коррупции в ФСЗН и Нацбанке состоялся допрос главы компании «БелАВМ» Дмитрия Ронина, который обвиняется в даче взяток сотрудникам этих ведомств. Самый нашумевший эпизод — 20 тысяч долларов для тогдашней управляющей Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмилы Бачило, сообщает tut.by.

Бизнесмен напомнил, что компания «БелАВМ» была партнером ФСЗН с конца 90-х, когда построила фонду компьютерную сеть. В последующем фирма эту сеть и обслуживала. По словам Ронина, компания «раз в два-три года» побеждала в тендерах ФСЗН на поставку техники. После кризиса 2009 года ФСЗН приостановил на несколько лет закупку сетевого оборудования и персональных компьютеров, но «потребность в них была, потому что фонд переходил на новую систему связи».

Дмитрий Ронин «с заказчиками такого уровня, как ФСЗН», всегда старался выстраивать хорошие отношения. Ранее на сайте «БелАВМ» отмечалось, что компания реализовывала проекты с администрацией Лукашенко, Аппаратом Совмина, МВД, КГБ, КГК и другими значимыми государственными учреждениями. Сейчас сайт компании находится на реконструкции.

«На начальной стадии [с ФСЗН] были разные накладки, но потом отношения удалось нормализовать», — сказал Ронин. Постепенно его отношения с управляющей фонда Людмилой Бачило «из сугубо официальных и деловых переросли в неформальные». Это, в частности, выразилось в том, что он разрешил своему водителю «патронировать» личную машину Бачило.

По данным гособвинения, в 2013—2016 годах ремонтом машины главы ФСЗН занимался водитель Ронина. Согласно предоставленным платежкам, подписанным водителем Ронина, на техобслуживание «Мерседеса» было потрачено в общей сложности 31,5 млн неденоминированных рублей. Большая часть суммы приходилась на 2016 год. Бачило уверяла, что всегда сама платила за ремонт.

В среду Дмитрий Ронин сказал, что в 2013—2015 годах то, что техобслуживание машины Бачило было оплачено его деньгами, ему «никогда никто не докладывал». Если бы такое было, он наверняка об этом бы знал. Вместе с тем Ронин признал, что в 2016 году Людмила Бачило хотела вернуть ему деньги за ремонт. Водитель сообщил, что денег, которые выдала Бачило, не хватает. «Я сказал, что пусть возьмет [из тех, которые постоянно выделял на текущие нужды]. А с ней сам разберусь. Когда ехал на рыбалку, то заехал [в ФСЗН]. Людмила Тимофеевна попыталась мне эти деньги отдать, но я сказал, что возьму, когда буду ехать обратно, иначе потеряю. Потом благостно про них забыл», — сказал Ронин. В дальнейшем «про них никто не вспоминал». Ранее Бачило утверждала, что отдала деньги за ремонт машины.

Что касается эпизода с взяткой в 20 тысяч долларов, то, по словам Ронина, Людмила Бачило никогда денег не требовала. Но бизнесмен считал, что ее надо отблагодарить по совокупности факторов — победы в двух тендерах и достаточно оперативное решение вопросов по оплате контрактов. Сумму такой благодарности Ронин обсуждал со своим замом Романовичем. «Сначала решили, что это будет 40 тысяч [долларов], то есть 7% от объема. Потом ввиду отсутствия достаточного количества наличных денег и того, что с ней сумма не обсуждалась, остановились на 20 [тысячах долларов]», — пояснил бизнесмен. Отвечая на вопрос судьи, как определялась сумма благодарности, была ли эта цифра «сложившейся практикой», глава «БелАВМ» сказал, что просто «цифра понравилась». «Если бы не задержали, оставшиеся 20 [тысяч долларов], конечно, бы отдал. Совесть мучила», — добавил он.

Перед тем как отнести деньги, Дмитрий Ронин сильно нервничал. «Думал, как она отреагирует, возьмет [деньги] или вызовет милицию. Но ее «ягодки» добавили уверенности», — сказал бизнесмен. Нервничал он и из-за того, что чувствовал, что следом «ходит КГБ». «По жизни как-то у нас не сложилось с КГБ», — констатировал Ронин.

Передав деньги Бачило, Ронин сел в машину и поехал. Но вскоре его остановили сотрудники КГБ. Они спросили, что бизнесмен отдал Бачило. «27 [тысяч долларов] или 40 [тысяч долларов]? Я сначала про 27 не понял. А про 40 понял, что предчувствия меня не подвели. Поэтому все честно рассказал», — заявил Ронин.

Бачило называла появление у себя в сумке 20 тыс. долларов «очень хорошо подготовленной инсценировкой».

Людмила Бачило утверждала, что ей было интересно посмотреть на подарок Ронина, но «не успела». «Я видел, что она приоткрыла черный пакетик. То, что в пакете были деньги, она видела. К сожалению. Может быть, она этого не помнит. Потом положила этот пакет к себе в сумку», — заявил сегодня Ронин.

Что касается памятной монеты Беларусбанка, то Дмитрий Ронин сказал, что специально ее Бачило не относил. Он предположил, что монета могла изначально лежать в пакете, который он «взял у себя в кладовке». Поэтому бизнесмен взял всю вину на себя. Ранее Бачило утверждала, что это ее монета и спецслужбы необоснованно приписали ее Ронину. «Монета лежала у меня в столе. Я хотела отблагодарить Ронина за поздравление с Новым годом и «конфеты». Поэтому положила ее в первый пакет Ронина, [в котором лежал сверток с деньгами]. Но он быстро ушел. У меня не получилось подарка», — пояснила сегодня Бачило.

Дмитрий Ронин с сожалением признал, что за 25 лет потерял грань «между личным, законом и бизнесом». «Я признаю всю свою вину и раскаиваюсь. Я был обязан этих вещей не делать», — резюмировал Ронин.

Напомним, в конце 2016 года КГБ сообщил о вскрытии коррупционных схем, организованных работниками известного системного интегратора «БелАВМ» во главе с гендиректором Дмитрием Рониным (в суде он назван советником главы «БелАВМ»), в которые были вовлечены представители ФСЗН, Нацбанка и ЕРИП. На скамье подсудимых оказались восемь человек, в том числе госслужащие и топ-менеджеры известного поставщика вычислительной техники и ИТ-решений. Двое из них не под стражей, шесть — в «клетке». Чиновников обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, а также в получении взяток. Бизнесменов — в даче взяток.