Еврокомиссия готова начать переговоры с Албанией и Македонией о расширении ЕС 8.02.2018, 10:53

Европейский союз обнародовал стратегию сотрудничества с Западными Балканами.

Европейский союз готов в ближайшее время начать официальные переговоры о вступлении с Албанией и Македонией. Об этом говорится в стратегии относительно Западных Балкан, которая была представлена 6 февраля, сообщает официальный сайт ЕС.

Программа укрепления Евросоюза предусматривает его расширение к 2025 году. Пока переговоры о вступлении ведутся с Сербией и Черногорией.

"Албания и Македония добиваются значительного прогресса на своем европейском пути, и Еврокомиссия готова подготовить рекомендации по открытию переговоров о вступлении на основе выполненных условий", – констатируется в документе.

Шансы на присоединение Боснии и Герцеговины будут оцениваться после изучения ответов властей страны на специальный вопросник, отмечают в ЕС.

Кандидатом на вступление в Евросоюз может также стать Косово, однако это зависит от хода реализации "Соглашения о стабилизации и ассоциации", а также от обстоятельств политического процесса по урегулированию разногласий с Сербией, сказано в стратегии.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал в ближайший месяц посетить каждую из шести стран Западнобалканского региона.

В январе стало известно, что Еврокомиссия подготовила проект стратегии, допускающий присоединение к Европейскому союзу государств Западных Балкан. Это может стать самой большой волной расширения за 20 лет.

Украину, Грузию и Молдову, которые заявляли о желании вступить в Евросоюз, в план не включили.