Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров 1 8.02.2018, 11:06

Самым богатым человеком в мире криптовалют является американец Крис Ларсен.

Американский журнал Forbes впервые составил рейтинг миллиардеров и миллионеров, которые заработали состояние на криптовалюте, сообщает gordonua.com.

В список попали 20 людей. Данные об их состоянии указаны в диапазоне из-за большой волатильности на рынке криптовалют. Оценки основаны на курсе по состоянию на 19 января 2018 года.

Первое место в рейтинге занял Крис Ларсен, соучредитель платформы Ripple, которая создала криптовалюту XRP. Его состояние оценили в $7,5–8 млрд. Вторым в списке указан соучредитель Ethereum Джозеф Люблин ($1–5 млрд), третьим – основатель китайской криптобиржи Binance Чанпэн Чжао ($1,1–2 млрд). Четвертое место заняли братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, которые инвестируют в Bitcoin и Ethereum. Их состояние оценили в $900 млн – $1,1 млрд. На пятом месте расположился бизнесмен Мэтью Меллон ($900 млн – $1 млрд), который инвестировал в XRP.

Отмечается, что средний возраст попавших в список бизнесменов составляет 42 года. Это на 25 лет меньше среднего возраста бизнесменов, входящих в рейтинг 400 богатейших американцев.

Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).

Американские миллиардеры Джордж Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту финансовым пузырем.

Руководитель главного инвестиционного подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует инвестировать в криптовалюту в связи с реальным риском полной потери средств.