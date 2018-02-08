Активист из Светлогорска: Потребуем прекратить любые работы на заводе 8.02.2018, 12:15

Фото: «Радыё Свабода»

Навязанный чиновниками Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат осложнил жизнь местным жителям.

От Светлогорского целлюлозно-картонного комбината продолжает идти зловонный запах. Местные жители, в частности из деревни Якимова Слобода, которым чиновники навязали такое неприятное соседство, жалуются: предприятие испортило им жизнь, передает «Белсат».

Резкий запах, который разносится от предприятия, чиновники тем временем считают явлением нормальным и безопасным: подумаешь, тухлой квашеной капустой пахнет! Между тем речь идет о сернистом газе, который поражает бронхиолы легких и резко увеличивает долгосрочный риск болезней дыхательных путей. Одной из причин зловония называется сбой очистительного оборудования китайского производства.

На 8 февраля в Светлогорске, у торгового центра «Березка» запланирован пикет против действий комбината.

О проблемах в Светлогорске рассказал краевед, общественный активист Тельман Маслюков.

«Мы будем требовать однозначно прекратить любые работы, связанные с незаконными выбросами метилмеркаптана в воздух, потому что в природоохранном разрешении, выданном заводу, не предусматривается выброс этого газа», – заявил Тельман Маслюков.