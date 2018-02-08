Daily Telegraph: Встреча Титова в Лондоне - фарс 1 8.02.2018, 11:19

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Борис Титов

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Инициатива по «репатриации» российских олигархов является лишь игрой на публику.

О поездке бизнес-омбудсмена Бориса Титова в Лондон, где он встречался с российскими бизнесменами, бежавшими от уголовного преследования за границу, cообщает bbc.com со ссылкой на Daily Telegraph.

После встречи Титов вручил президенту Владимиру Путину список из 16 предпринимателей, которые выразили готовность вернуться на родину. Омбудсмен участвует в президентской гонке, и есть мнение, что инициатива о репатриации является лишь игрой на публику.

Он воздерживается от критики Путина, который, как ожидается, без особых трудностей одержит победу после того, как лидеру оппозиции Алексею Навальному было отказано в регистрации, отмечает издание.

Российский банкир и оппозиционный активист Владимир Ашурков, присутствовавший на встрече с Титовым, заявил, что его инициатива не что иное, как фарс.

Союзник Навального, а в прошлом специалист по инвестициям в Альфа-банке рассказал Daily Telegraph, что вероятность возвращения значительной части беглых бизнесменов сомнительна. "Людям вроде Титова несложно повлиять на закрытие дел, но снова открыть их дела будет так же легко, когда они вновь окажутся в России", - цитирует его издание.

Следственный комитет накануне напомнил журналистам о действующем международном ордере на арест омского бизнесмена Василия Дякуна, который фигурирует в списке Титова. Его обвиняют в отмывании свыше 9,2 млрд рублей.

Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов и владелец туроператора Михаил Шаманов рассказали, что надеются когда-нибудь вернуться в Россию. Они отрицают выдвинутые против них обвинения в хищении денежных средств и мошенничестве, пишет газета.

Но не все, кто назван в списке, готовы вернуться. Предприниматель Алексей Шматко сказал, что для него главное - закрытие уголовного дела. Он рассказал, что выдвинутые против него обвинения в мошенничестве были сфабрикованы после того, как он отказался передать сотруднику ФСБ половину свой компании, отмечает издание.

Бывший совладелец банка "Траст" Илья Юров сказал, что пытается помочь двум сотрудникам "Траста", находящимся в тюремном заключении.

Ашурков, в свою очередь, добавил, что не собирается принимать участие в инициативе, цель которой - выставить напоказ примеры возвращения людей из Британии в Россию. Он обратился за получением убежища в 2015 году, его обвинили в мошенничестве во время выборов мэра Москвы, когда на эту должность баллотировался Навальный, сообщает Daily Telegraph.