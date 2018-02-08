Опубликован график централизованного тестирования в Беларуси 8.02.2018, 11:29

ЦТ в нынешнем году начнется 12 июня с экзамена по белорусскому языку.

График проведения централизованного тестирования определен постановлением Министерства образования Беларуси от 25 января 2018 года № 5.

Документ официально опубликован 8 января на Национальном правовом интернет-портале, сообщает агентство «Минск-Новости».

Согласно постановлению, ЦТ в нынешнем году начнется 12 июня с испытания по белорусскому языку. Тестирование по другим учебным предметам пройдет по следующему графику:

14 июня — русский язык,

16 июня — обществоведение,

18 июня — математика,

20 июня — биология,

22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский),

24 июня — химия,

26 июня — физика,

28 июня — история Беларуси,

30 июня — география.

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Также определен график проведения ЦТ в резервные дни, которое будет организовано в Белорусском государственном университете. На 6 и 10 июля запланировано тестирование по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории. Испытания по белорусскому и русскому языкам пройдут 6 и 8 июля. Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — с 30 июня по 3 июля.

Время начала тестирования — 11:00 (в том числе в резервные дни).