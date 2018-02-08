Леонид Судаленко: Если между нами что-то и было, то – по обоюдному согласию 8.02.2018, 11:36

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

По «делу профсоюзов» начали интересоваться правовым инспектором Леонидом Судаленко.

Новая особенность появилась в следственных действиях по «Делу профсоюзов»: на допросах стали интересоваться не только организацией, но и правовым инспектором Леонидом Судаленко.

Об этом сайту praca-by.info рассказал сам профсоюзный юрист:

– Сегодня от бывшей работницы Добрушского райпо, которую я четыре года назад защищал в суде в связи с недостачей, стало известно о вызове ее на допрос к следователю. Со слов Натальи Ивановой, следователь хочет побеседовать не только о самом РЭПе, но и обо мне, как о правовом инспекторе Судаленко. Следователь интересуется не только взносами, которые она перечисляла в профсоюз, но и платила ли работница деньги за юридические услуги лично мне. Я рекомендовал женщине в разговоре со следователем назвать свои анкетные данные и дальше, на основании 27 статьи Конституции вообще отказаться от каких-либо пояснений, в том числе и о наших с ней отношениях.

Леонид Судаленко объяснил, что право не свидетельствовать против себя и членов своей семьи полностью защищает тех, кого вызывают на допросы по «Делу профсоюзов»:

– Я даже в шутку посоветовал Ивановой заявить на допросе, если будет вопрос об отношениях с Судаленко: «Если между нами что-то и было, то было только по обоюдному согласию».

Профсоюзный юрист пока не может объяснить появление его фамилии в перечне вопросов следователя:

– Складывается устойчивое впечатление, что следствие использует уголовное дело против профсоюза для запугивания рядовых членов. Новое в этом – то, что пытаются найти компромат не только на Геннадия Федынича и Игоря Комлика, но и на меня как на правового инспектора. В отсутствие дополнительной информации я пока оставляю это без комментариев.