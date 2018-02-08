Макрон согласен внести изменения в Конституцию ради Корсики 8.02.2018, 11:40

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

При этом президент Франции отверг ряд предложений корсиканской власти.

Президент Франции Эмануэль Макрона поддерживает идею внесения изменений в Конституцию Франции, чтобы прописать в ней "специфику" острова Корсика, передает телеканал BFM TV.

"Есть желание того, чтобы Корсика была упомянута в Конституции, я услышал и уважаю это. Я воспринимаю это как знак доверия, как выражение законной потребности признания, желание устойчивого закрепления в республике ", - сказал Макрон во время выступления в среду во втором по величине городе Бастия, на Корсике, куда он прибыл с двухдневным визитом, чтобы представить свое видение будущего острова.

"Подобные положения будут внесены в проект поправок к основному закону и представлены в парламенте весной", - добавил он.

Этот шаг, по мнению Макрона, будет способствовать признанию специфики Корсики, но подчеркнет, что она является неотъемлемой частью республики.

При этом Макрон отказался рассматривать два главных требования националистов - признание корсиканского языка вторым государственным и создание статуса резидента Корсики (что предоставляет приоритетные права при устройстве на работу и покупке недвижимости).

Французский президент также инициировал начало консультаций с представителями руководящих органов острова, чтобы "найти адекватный способ интеграции корсиканской специфики в Конституцию".

Коалиция националистов "За Корсику" одержала победу на выборах в парламент Корсики в декабре прошлого года. Она выступает за предоставление региона "настоящей автономии" от Франции и хочет этого достичь в "ближайшие 10 лет".

В минувшие выходные на Корсике состоялся многотысячный митинг сторонников националистов, которые требовали от официального Парижа начать диалог о предоставлении острову более широких прав.