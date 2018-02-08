Макей заявил о готовности направить белорусских «миротворцев» на Донбасс 36 8.02.2018, 11:50

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Владимир Макей

Минск рассматривает направление «миротворческого контингента» на Донбасс.

Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны готовы отправить на Донбасс белорусских «миротворцев», чтобы способствовать разрешению конфликта. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Известия».

Макей подчеркнул, что Беларусь сохраняет «непредвзятую и честную позицию» по отношению ко всем участникам конфликта.

«Дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев – разумеется, в том числе и белорусских», – отметил он.

Он добавил, что этот конфликт развернулся «в нашей семье в прямом смысле слова», - заявил Владимир Макей.