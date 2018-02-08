За кого будут болеть белорусы на Олимпиаде?6
- 8.02.2018, 12:12
Наибольший интерес на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону.
Во время зимних Игр в Пхенчхане жители Беларуси будут больше всего следить за соревнованиями по биатлону, хоккею и фигурному катанию.
К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов белорусов об Олимпиаде, сообщили Thinktanks.by в пресс-службе компании.
Наибольший интерес на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону. Этот вид спорта по количеству запросов в 2 раза популярнее, чем хоккей, и в 15 раз более интересен, чем фигурное катание. Меньше всего белорусы будут следить за лыжным двоеборьем, санным спортом и сноубордингом.
Основное внимание жителей Беларуси будет сосредоточено на Дарье Домрачевой. На втором и третьем местах по популярности среди спортсменов партнеры Дарьи по команде Надежда Скардино, выигравшая малый Хрустальный глобус Кубка мира по биатлону, и Ирина Кривко, которая финишировала второй в масс-старте во французском Анси.
Также в Беларуси будут болеть и за других биатлонистов, в том числе за Максима Воробья и Динару Алимбекову.
Кстати, следить за успехами белорусских спортсменов можно будет на главной странице Яндекса, где появится таблица с результатами, медальным зачетом и расписанием соревнований.
Топ-3 самых популярных дисциплин у белорусов на предстоящей Олимпиаде:
1. Биатлон
2. Хоккей
3. Фигурное катание
Топ-3 дисциплин, за которыми белорусы будут следить меньше всего:
1. Сноубординг
2. Санный спорт
3. Лыжное двоеборье
Топ-5 популярных спортсменов белорусской сборной на Олимпиаде:
1. Дарья Домрачева
2. Надежда Скардино
3. Ирина Кривко
4. Максим Воробей
5. Динара Алимбекова