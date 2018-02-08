За кого будут болеть белорусы на Олимпиаде? 6 8.02.2018, 12:12

Наибольший интерес на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону.

Во время зимних Игр в Пхенчхане жители Беларуси будут больше всего следить за соревнованиями по биатлону, хоккею и фигурному катанию.

К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов белорусов об Олимпиаде, сообщили Thinktanks.by в пресс-службе компании.

Наибольший интерес на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону. Этот вид спорта по количеству запросов в 2 раза популярнее, чем хоккей, и в 15 раз более интересен, чем фигурное катание. Меньше всего белорусы будут следить за лыжным двоеборьем, санным спортом и сноубордингом.

Основное внимание жителей Беларуси будет сосредоточено на Дарье Домрачевой. На втором и третьем местах по популярности среди спортсменов партнеры Дарьи по команде Надежда Скардино, выигравшая малый Хрустальный глобус Кубка мира по биатлону, и Ирина Кривко, которая финишировала второй в масс-старте во французском Анси.

Также в Беларуси будут болеть и за других биатлонистов, в том числе за Максима Воробья и Динару Алимбекову.

Кстати, следить за успехами белорусских спортсменов можно будет на главной странице Яндекса, где появится таблица с результатами, медальным зачетом и расписанием соревнований.

Топ-3 самых популярных дисциплин у белорусов на предстоящей Олимпиаде:

1. Биатлон

2. Хоккей

3. Фигурное катание

Топ-3 дисциплин, за которыми белорусы будут следить меньше всего:

1. Сноубординг

2. Санный спорт

3. Лыжное двоеборье

Топ-5 популярных спортсменов белорусской сборной на Олимпиаде:

1. Дарья Домрачева

2. Надежда Скардино

3. Ирина Кривко

4. Максим Воробей

5. Динара Алимбекова