Александр Невзоров: Сегодня Путина поддерживает 98%, а завтра – 0,5% 2 8.02.2018, 12:20

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Александр Невзоров

Народ лукав и отличается ветреностью.

Российским олигархам из ближайшего окружения президента России, которые рискуют попасть под санкции США, пообещали, что все их потери будут компенсированы.

Такое предположение "Обозревателю" высказал российский публицист Александр Невзоров.

"Им обещали, что все, что они потеряли, будет компенсировано. Главное, чтобы они не бегали с табакерками и шарфиками по дворцу (при помощи табакерки и шарфа в результате дворцового переворота в 1801 году был убит российский император Павел I. – Ред.) и вообще чтобы не мутили воду", - сказал публицист.

Он добавил, что не сомневается в том, что Кремль в состоянии обеспечить личное благополучие небольшому кругу людей, тем более что "эти опричники и богачи все равно являются первой и главной опорой режима".

Ставку Кремля на олигархов, а не на народ Невзоров считает совершенно правильной. "Народ лукав и отличается ветреностью. Сегодня власть поддерживает 98%, а завтра – 0,5%. От него можно ждать любой пакости в любую минуту. Поэтому вполне естественно, что прикармливается ответственная группа – группа, которая понимает, что ее благополучие непосредственно связано с тем, кто находится на троне. И это правильно", - признал он.