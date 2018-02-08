Десять автомобильных привычек белорусов 1 8.02.2018, 12:31

Фото: Александр Ружечка

Многие из них характерны для определенного региона, и лишь некоторые — универсальные.

Под влиянием гласных и негласных законов, принятой системы наказания за нарушения, уровня доходов в обществе, а также восприятия опасности на дороге у автомобилистов формируется ряд привычек. Многие из них характерны для определенного региона, и лишь некоторые — универсальные. Предлагаем список из десяти привычек, которые имеются у белорусских водителей, пишет onliner.by.

Паркуемся задней частью автомобиля к бордюру

Однажды немецкий эксперт, который часто бывает в Беларуси по делам, заметил интересную штуку: «А вы знаете, что белорусы часто паркуются задней частью автомобиля к бордюрам. Это такая осторожность, на всякий случай. Если придется быстро уезжать, то не надо будет тратить время на движение задним ходом. У вас что, перманентно возникающая опасность на парковках? В Западной Европе об этом не задумываются: заехал передом и ладно».

После необычного замечания стали обращать внимание на манеру белорусов при парковке. Действительно, даже в неудобной ситуации водители стремятся припарковаться задней частью к бордюру. Возможно, это связано с опасением, что при выезде обзор будет ограничен, а движущиеся по главной, как известно, уступают далеко не всегда: кто движется задним ходом — тот не прав!

Считаем, что некоторые запреты понарошку

Многие водители регулярно испытывают систему на прочность. Остановился под запрещающим знаком? Так я же на минуточку. Проехал под «кирпич»? Но мне же очень надо во-о-он в тот подъезд. Объехал очередь на светофоре и встал впереди всех? Ну спешу я, что такого?

Иногда такие нарушения связаны с необоснованными ограничениями, что проецирует скептицизм водителей на другие, установленные как раз таки корректно, знаки.

Ключевым же считается отсутствие неотвратимости наказания, что может быть обеспечено только с помощью автоматических средств фиксации нарушения (и то не в 100% случаев). Например, камерами скорости на определенном участке трассы.

Заезжаем за стоп-линию

Это происходит повсеместно: водители в нетерпении, мол, когда же загорится этот чертов зеленый, перекатываются через разметку, обозначающую место остановки транспортных средств. Или не успевают по какой-то причине проехать перекресток и замирают посередине пешеходного перехода или на самом пересечении.

Вопрос, кому это помешает? Ну например, пешеходам или водителям, поворачивающим налево.

Именно поэтому в Бресте решили не дублировать светофоры (это европейский опыт). За перекрестком уже нет привычной стойки, а в качестве компенсирующей меры добавлены небольшие табло на светофорах перед стоп-линией. Через некоторое время в ГАИ проанализировали, какой эффект это вызвало. Оказалось, данная мера позволила убрать такой вид нарушений, как проезд на красный сигнал, а также сократить число наездов на пешеходов.

Оцениваем водителей по автомобилю

В стране, где еще относительно недавно автомобили были недоступны широкому кругу населения, в них пока не наигрались. Для белорусов владение личной машиной — вопрос не просто удобства и комфорта, а принципиальный момент позиционирования себя в обществе — перед соседями, коллегами, бывшими одноклассниками и пр.

Наметанный глаз моментально определяет, к какому ценовому сегменту относится автомобиль, который движется рядом. В зависимости от этого водители корректируют свое поведение.

Если свежий Range Rover по какой-то причине не едет на зеленый сигнал светофора, ему вряд ли кто-то начнет сигналить. Скорее аккуратно объедут и вкрадчиво посмотрят на водителя.

Но стоит только замешкаться или сунуться в крайний левый ряд потрепанному «бюджетнику», как его сразу поставят на место гудком клаксона или морганием фар.

Самостоятельно меняем фильтры/жидкости

Несмотря на то что автосервисов стало гораздо больше, чем десять лет назад, иные автомобилисты по-прежнему предпочитают менять фильтры или тормозные колодки самостоятельно. Известны случаи, когда этим занимаются владельцы премиальных машин, выпущенных совсем недавно.

Ладно когда человек разбирается и знает, что делать. Кто-то даже видит в этом романтику: тряхнуть стариной, заехать в теплый гараж, взять в руки гаечный ключ. Эх!

Совсем другое дело, когда двигатель пытается разобрать автомобилист, не смыслящий в регламенте ремонтных работ и пытающийся сэкономить. Ошибка потом чревата серьезной поломкой, за устранением которой придется обращаться к квалифицированному специалисту.

Просим инспектора ограничиться предупреждением

Восемь из десяти остановленных сотрудником ГАИ водителей просят ограничиться предупреждением: «Ну что я, злостный нарушитель какой-то?» На самом деле предупреждение — это не просто нравоучительная фраза, а вид административного воздействия, которое должно фиксироваться в базе правонарушений.

Отвлекаемся от управления

Пожалуй, это касается не только белорусов. То же самое свойственно водителям в других странах.

Сколько ДТП фиксируется по причине того, что человек переключал радиостанцию, отвечал на телефонный звонок или стряхивал сигаретный пепел с брюк... В протоколе обычно так и пишут: «Отвлекся от управления».

Мы отвлекаемся на рекламу, других водителей, разговоры со своими пассажирами. Искушений, куда можно отвести взгляд или переключить внимание, много. Так что автомобилистам нужно оставаться непоколебимыми.

Вспоминается случай на одном из минских перекрестков, где весенним теплым днем появились девушки с минимальным покрытием площади тела одеждой. Они должны были рекламировать то ли моторное масло, то ли услуги автомойки... В общем, за этот день сотрудникам ГАИ пришлось выезжать на данное пересечение улиц несколько раз: пару водителей явно смотрели не на движущийся впереди автомобиль.

Игнорируем предупреждения бортового компьютера

Загорелся «Check engine» или «Service» на бортовом компьютере? Привычным движением жмем кнопку «Ок» со словами «наверное, датчик ABS сломался» и благополучно забываем о проблеме. Знакомо? Увы, но у некоторых белорусских автомобилистов этот алгоритм уже вошел в привычку. Не чета дотошным европейцам, которые при малейшей неисправности назначают встречу с механиком на СТО.

Ездим со скоростью +10 км/ч

Некоторые водители искренне уверены, что в наших городах разрешено ездить со скоростью 69 км/ч. Отчасти они правы, поскольку за превышение в 1, 2 или 5 км/ч наказания в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. Санкции начинаются с +10 км/ч. А если еще учесть погрешность современного скоростемера (как правило, 1—2 км/ч)...

Эксперты не устают повторять: наезд на незащищенного участника дорожного движения на скорости в 70 км/ч эквивалентен по последствиям падению с 7-го этажа дома. Нужно ли еще что-то комментировать?

Заметим, что в обвинительной речи прокурора во время суда среди причин ДТП часто называется не превышение, а движение с небезопасной скоростью. Существенная разница!

Мало думаем об экологии

Надежность, доступность запчастей, стоимость, интерьер, экстерьер, набор опций... Пожалуй, при выборе автомобиля мы в последнюю очередь задумываемся об экологических параметрах. Это, конечно, связано с отсутствием системы мотивации: чем больше транспортное средство выбрасывает вредных веществ в атмосферу, тем больше автовладелец должен платить за страховку и так далее. В Европе так и есть, а в Беларуси?

Влияет также то, что в нашем обществе мало говорят об этой проблеме, мол, есть гораздо более важные вещи.

А если разобраться всерьез, то от степени загрязнения атмосферы напрямую зависит наше здоровье, уровень заболеваемости онкологией, а следовательно, величина расходов на лечение, госпитализацию и так далее.

Что уж говорить, если в нашем обществе никого не удивляют случаи, когда вместо дорогостоящего ремонта автомастерá предлагают просто-напросто выбить катализатор — и делов!