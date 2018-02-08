В Кишиневе поставили памятник Скорине работы Геника Лойко 1 8.02.2018, 12:46

Открытие - через год.

В сквере напротив здания посольства Беларуси в Кишиневе начался монтаж памятника-бюста белорусскому первопечатнику Франциску Скорине. Автор - минский скульптор Геник Лойко, передает «Радыё Свабода».

Скульптура была принята экспертным советом в октябре прошлого года, однако из-за нехватки средств ее установка в молдавской столице затянулась.

Геник Лойко признался, что на согласование ни его, ни архитектора проекта не пригласили. К постаменту пока не прикрепили вывеску.

Геник Лойко

В июле 2017 года Лойко был объявлен победителем конкурса эскизных проектов на бюст Франциска Скорины в Кишиневе - его заявку профессиональное жюри признало лучшей из десятка. Согласно требованиям, композиционное и пластическое исполнение должно быть реализовано «в лучших традициях классического и национального монументального искусства».

Сначала на памятник с учетом материала предполагалось потратить не более 150 тысяч рублей. Однако в процессе сумму уменьшили в 10 раз. Причем окончательную цифру назвали уже после того, как Лойко присудили победу в конкурсе. Скульптор говорит, что отчасти доволен работой, за исключением некоторых нюансов.

Во-первых, сначала «замахнулся» на монументальнон произведение высотой три метра. Однако в итоге памятник получился в рост человека.

Во-вторых, поражением завершилась борьба за написание имени Скорины. Согласно условиям конкурса, как утверждают организаторы, на памятнике должен значится «Франциск», Лойко же настаивал на варианте «Франтишак».

За экспертной помощь Лойко обратился в Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук. В ответе за подписью директора учреждения Игоря Копылова говорится, что в современном белорусском языке варианты «Франциск» и «Франтишек» равнозначны, поэтому решение вопроса их приоритетности находится в компетенции авторов художественных, информационных, справочных и других текстов.

Открытие памятника - в 2019-м

Организацией конкурса проектов и изготовлением Скориновского памятника-бюста для Кишинева занималось Министерство культуры Беларуси. Там сообщили, что официальное открытие скульптуры по инициативе молдавской стороны перенесено на 2019 год. Однако причины такой отсрочки не уточняются.