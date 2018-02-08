Польские фирмы ищут работников из Беларуси 8.02.2018, 12:49

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Фото: charter97.org

В 2017 году польские фирмы приняли на работу в два раза больше белорусов, чем в 2016.

Украинцев для Польши уже недостаточно. Вот почему количество белорусов, занятых в польских компаниях, быстро растет. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики, в прошлом году польские работодатели подали 1,8 миллионов «Заявлений о намерении принять на работу иностранца».

В том числе 1,7 млн. заявлений касалось украинцев, на 36% больше, чем годом ранее - пишет «Радыё Рацыя» со ссылкой на «Dziennik Gazeta Prawna».

Тем не менее, все еще не хватает рабочих рук. Поэтому в прошлом году работодатели внесли 58 тысяч «Заявлений о намерении принять на работу белорусов» - это в два раза больше, чем в 2016 году.

Зигмунт Пелус из Центра бизнеса и туризма в Гродно добавляет, что стремительно растет число агентств посредничества, которые ищут работников для польских фирм. Только в Гродно их около 20, а по всей Беларуси несколько сотен. Средняя зарплата в Польше в три раза выше, чем в Беларуси и в четыре раза больше, чем в Украине. Кроме того, белорусы приезжают в Польшу, так как все труднее найти приличную работу в России.