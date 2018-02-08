Борис Бабин: «Выборы» ‒ шоу, избиратели ‒ статисты 2 8.02.2018, 13:02

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Борис Бабин

Фото: shutterstock

Представитель Украины в Крыму призвал бойкотировать российские «выборы».

По словам представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина, власти России уделяет значительное внимание выборам именно на полуострове, пишет «Крым.Реалии».

«Задача, которую поставила российская вдасть оккупационной власти Крыма, очень своеобразна: они, насколько я знаю, ставят им задачи 70% явки, и из этих 70% примерно 70% ‒ за действующего президента России. Понятно, что в реальности таких цифр никто не обеспечит, потому что мы видели предыдущие так называемые выборы, это были промежуточные выборы депутатов. Явка там составила со всеми дорисовками 20 с чем-то процентов», ‒ вспоминает Бабин. Он ожидает массовых фальсификаций в России в целом и на полуострове, в частности.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин может проголосовать на избирательном участке в Крыму. Бабин обращает внимание на то, что выборы в Крыму имеют пропагандистское назначение, но направлены не на крымчан, а на тех жителей России, которые поддерживают агрессивную политику своей власти.

«Все эти фейковые шоу в Крыму, визиты всевозможные, голосования – рассчитаны именно на мобилизацию этого электората в самой России. Это шоу не для крымчан, крымчане на нем статисты, заложники ситуации. Это шоу для населения России», – говорит Бабин.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ранее призвал жителей полуострова «бойкотировать незаконные выборы».