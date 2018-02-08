Женская сборная Беларуси по индорхоккею переиграла США и Швейцарию 1 8.02.2018, 13:12

1,304

Белоруски одержали две волевые победы в первый день Кубка мира.

Женская сборная Беларуси по индорхоккею переиграла команды США и Швейцарии, сообщает pressball.by.

Сначала белоруски оказались сильнее чемпионок турнира ПанАмерика сборной США (4:1), а затем переиграли команду Швейцарии (5:1).

8 февраля сборную Беларуси ожидают встречи против серебряного призера чемпионата Европы команды Нидерландов и чемпиона Азии сборной Казахстана.

Кубок мира по индорхоккею проходит с 7 по 11 февраля в столице Германии Берлине. Сборная выступает в группе "А" вместе со сборными Казахстана, Нидерландов, Польши, США и Швейцарии.

В матчах четвертьфиналов примут участие четыре лучшие команды из каждой группы: первое место сыграет с четвертым, а второе с третьим.