Революция в раю Иван Яковина, «Новое время»

8.02.2018, 13:25

3,316

Иван Яковина

Власть нынешнего правителя подходит к концу.

Тропические Мальдивские острова, столь милые сердцам некоторых наших начальников, в последние дни все чаще попадают в топы мировых новостей.

Дело в том, что помимо роскошных отелей и пятизвездочных бунгало, на Мальдивах имеется политическая жизнь. Причем настолько бурная, что там уже заговорили о Майдане.

Власть там находится в руках президента Ямина Гаюма. Его, в общем, можно назвать местным диктатором, против которого и восстал народ. Гаюм стал президентом в 2013 году. Фактически это произошло в результате переворота, подготовленного местными силовиками (есть там и такие). Они свергли первого и пока единственного демократически избранного президента Мохамеда Нашида, отправили его сначала в тюрьму, а потом – в изгнание, ну а потом поставили во главе государства нынешнего его лидера – то есть авторитарного Гаюма.

Народ его не любит, то и дело против него бунтует, но сделать ничего особенно не может, так как прокуратура, армия и полиция горой стоят за своего президента.

Однако сейчас ситуация очень обострилась и может поменяться. Верховный Суд Мальдивских островов занял весьма независимую позицию и начал пачками штамповать решения, грозящие президентской власти.

Судьи приняли решение о начале процедуры импичмента президента Гаюма. Потом они сняли все обвинения с 12 депутатов парламента, вынужденных скрываться от президента за границей. Ну и главное: Верховный Суд принял решение отпустить на свободу всех мальдивских политических заключенных. Их там примерно полторы сотни человек.

Все вроде бы хорошо, но президент, прокуратура и полиция категорически отказываются исполнять решения Верховного суда. Запуск импичмента они называют незаконным, вернувшихся в страну депутатов от оппозиции арестовали прямо в аэропорту, а политзаключенные по-прежнему сидят в тюрьмах.

На все недоуменные вопросы мальдивские силовики либо просто молчат, либо отвечают что-то очень странное. Типа: «Мы не можем выпустить политзаключенных из-за сложной юридической процедуры». Хотя на самом деле, там надо просто открыть двери клеток. Ничего сложного в этом нет.

Глядя на все это, на улицах мальдивской столицы – города Мале – собрались тысячи демонстрантов, требующих освобождения оппозиционеров, отставки президента и проведения новых выборов. На этот раз у противников Гаюма есть судебные решения, поэтому просто так отмахнуться от оппозиции ему очень сложно. Более того, против него сейчас выступило и большинство парламентариев.

Вполне вероятно, что власть нынешнего лидера Мальдивских островов подходит к концу. Он, конечно, просто так не уйдет, но в обществе на его счет есть консенсус – Гаюм всех достал. За него сейчас только полиция и прокуратура.

В этой связи хочется пожелать успеха активистам мальдивского Майдана. Будем надеяться, что революция в этом райском уголке мира все же обойдется без больших неприятностей.

Иван Яковина, «Новое время»