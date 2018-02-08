Гомельчанин: Сотрудники банка требовали вернуть кредит, который мы не брали! 14 8.02.2018, 13:38

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Ни займами, ни рассрочками семья из Гомеля не пользовалась.

В конце января жене гомельчанина Андрея позвонили из банка. Одна из сотрудниц стала требовать возврата денег по кредиту. Трубку подняла бабушка женщины, разволновалась и едва могла успокоиться: никаких кредитов она никогда не брала. Андрей с супругой тоже возмутились: ни займов, ни рассрочек, ничем таким ни разу не пользовались, пишет onliner.by.

— Когда мы перезвонили в «Беларусбанк», сотрудники отделения начали объяснять, что за нами числится кредит в 200 рублей и его нужно погасить, — рассказал Андрей. — Мы пояснили: никаких кредитов в жизни не оформляли. Нам сказали, что произошла ошибка, и бросили трубку. Назавтра я снова позвонил в банк, чтобы узнать, что вообще произошло. Мне сказали, что все хорошо. Ну мы и думать про этот случай забыли. Но на следующий день звонит уже другой работник банка. Он объясняет: при оформлении овердрафта другому лицу (в марте 2017 года) они допустили ошибку. Просто перепутали номер договора и на зарплатную карту супруги перевели 200 рублей овердрафта. Поэтому она должна вернуть деньги. Мы в шоке.

Андрей говорит, что его жена работает в детском саду, зарплата у нее небольшая, но никаких овердрафтов она никогда не оформляла. Да и деньги, которые якобы пришли на карту, она не снимала.

— Срок возврата овердрафта 3 либо 6 месяцев, с марта прошло 9 полных месяцев. Что они делали 3 месяца? Человек, который хотел получить овердрафт, его не получил, почему не посмотрели, кому его подключили «по ошибке»? При оформлении овердрафта свое добро должно дать руководство кредитополучателя, как все это могло пройти мимо моей супруги? Более того, в декабре жена делала дополнительную к зарплатной карту, почему никто не сказал, что у нас какая-то задолженность? — задается вопросами Андрей. — При личной встрече нам сказали, что это нормальная попытка решения вопроса, мы возвращаем 200 рублей, а они гарантируют отличную кредитную историю, вопрос закрыт. Какую, к черту, кредитную историю? Лучшая кредитная история — это когда живешь без них. Более того, нам пригрозили, что если мы не возвратим деньги, то вопрос с нами будет решать служба безопасности. И что сейчас делать?

Журналисты отправили вопрос Андрея в «Беларусбанк». Как отметил банк, такая ситуация действительно была: просроченную задолженность обнаружили в январе.

— По текущему (расчетному) счету Светланы действительно был ошибочно установлен лимит овердрафта, — отметили в пресс-службе банка. — Данный факт был обнаружен в январе текущего года в процессе работы с просроченной задолженностью. В процессе информирования клиентов о наличии задолженности работа проводится с соблюдением банковской тайны, и вопрос задолженности обсуждался только лично с клиентом. В условиях отсутствия кредитного договора у филиала нет и быть не может никаких финансовых претензий к клиентке. 29 января в телефонной беседе начальником отдела сопровождения розничного бизнеса клиенту были принесены извинения, а также разъяснено, что у банка претензий нет. В настоящее время проводится работа по определению степени вины и уровня наказания к виновным лицам.

— Да, действительно, после того, как я обратился к вам и вы отправили запрос, передо мной извинились и сказали, что претензий больше нет. Никаких денег, мол, теперь возвращать не нужно, — подтвердил слова банка Андрей.