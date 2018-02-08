В Праге открылся центр Бориса Немцова 8.02.2018, 13:48

Борис Немцов

Основная цель центра - исследование и анализ современной политической системы России.

В Праге на базе философского факультета Карлова университета открылся академический центр Бориса Немцова по изучению России. Основная цель центра - исследование и анализ современной политической системы России, сообщает svoboda.org.

По замыслу организаторов, центр будет информировать российскую и зарубежную общественность о событиях в России, заниматься научной деятельностью и публикациями, а также проводить различные конференции и семинары. Помимо прочего, организация займется изучением русской эмиграции и анализом гражданского протеста в России. В планах центра – открытие летней школы для молодых российских журналистов.

Помимо постоянных сотрудников, к работе организации привлекут ведущих экспертов из России и Европы.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет.