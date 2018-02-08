В Израиле выпал «денежный дождь» 8.02.2018, 13:59

3,435

В считанные минуты на улице оказались десятки тысяч шекелей.

Подозреваемые в ограблении инкассаторской машины принялись выбрасывать пачки денег из своей квартиры, когда им стало понятно, что избежать ареста не удастся. В считанные мгновения под окном дома в Кирьят-Гате оказались десятки тысяч шекелей.

Оперативники произвели задержание подозреваемых - двух мужчин в возрасте 26 и 50 лет - во вторник, 6 февраля. В полиции считают, что именно они ответственны за кражу пяти миллионов шекелей из машины, принадлежащей компании по охране и курьерской доставке "Модиин эзрахи".

Как сообщают "Вести", кража произошла в ноябре прошлого года из машины, припаркованной возле торгового центра в Ганей-Тикве. Сотрудники "Модиин эзрахи", которые вышли перекусить, вернувшись, заметили, что в машине не хватает денег, и вызвали полицию.

Водитель и сопровождающий его курьер показали, что когда вернулись в машину, то заметили, что один из мешков с деньгами исчез. Проверка записей скрытой камеры, установленной в автомобиле, показала, что воры выломали отверстие в двери, вставили в него гибкий стержень, которым открыли дверь, а затем унесли мешок с 5 миллионами шекелей.

Для поисков грабителей была создана специальная следственная группа. Ей удалось выйти на след злоумышленников и задержать их.