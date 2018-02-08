У «Белсата» снова конфисковали технику 3 8.02.2018, 14:32

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В суде Первомайского района Минска прошел очередной суд над сотрудником независимого телеканала.

На этот раз к делу Борозенко-Любенчука приобщили оператора Алеся Силичa. Алесю грозила конфискация техники и штраф от 30 до 50 базовых. Ранее были рассмотрены два эпизода этого дела, в результате чего суд постановил конфисковать технику на сумму около € 20 000, передает «Белсат».

«На мою технику клеили наклейки «Белсат» и изымали»

12:00 Судья вынесла решение оштрафовать Алеся Силича на 35 базовых величин (875,5 рублей), а также конфисковать камеру, микрофон, системный блок, два ноутбука.

«Это становится рутиной, ходить по судам. Буду обжаловать. Для меня важно ходить, задавать вопросы, смотреть в глаза судей, бороться», — комментирует решение судьи Анастасии Попко Алесь Силич.

10:10 Судья отказала в отводе.

Судья зачитывает протокол об административном правонарушении, в котором список техники с товарным знаком Белсат, которую якобы использовал Алесь Силич. Судья спрашивает, признает ли Силич свою вину в правонарушении. Алесь Силич говорит, что нет.

Алесь Силич говорит, что не является владельцем техники.

Судья спрашивает, кому принадлежат офисы, в которых оштрафовали технику, и что Алесь Силич там делал.

Вопрос задает адвокат Алеся Силича о его обязанностях журналиста-фрилансера.

«Я работаю оператором, нажимаю на кнопку. Я не отслеживаю судьбу материалов. Может я их снимал, а может и нет. Теоретически файлы, которые подписаны моим именем, мог подписать кто угодно», — говорит Алесь Силич.

Судья спрашивает, как Алесь Силич «индивидуализирует» свои материалы и как оплачивается его работа.

Судья зачитывает заявление Белякова, в котором он объясняет свои претензии относительно использования товарного знака «Белсата».

Судья Попко зачитывает, какую технику оштрафовали во время обысков 31 марта 2017 года.

09:15 Судья, которая примет решение по делу Алеся Силича — Анастасия Попко.

«Может нужны деньги… Но на выходе все равно это конвейер», — говорит Алесь Силич перед заседанием.

Бизнесмен Андрей Беляков не явился на суд. Собственник фирмы «БЕЛСАТплюс» с 2013 года пытается запретить независимому телеканалу использовать товарный знак «Белсат ТВ» («Belsat TV»).

Алесь Силич представил основания, чтобы отвести судью. Продолжение заседания в 10:00.

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31 марта 2017 года в офисах «Белсата» прошли обыски и как результат — арест аппаратуры. Была арестована и аппаратура Александра Борозенко, который на тот момент находился в Центре изоляции правонарушителей после стрима на День Воли. Формальной причиной обысков и конфискаций стало якобы незаконное использование товарного знака «Белсат».

За 2017 года журналистов «Белсата» приговорили к штрафам в размере около $ 25 000. За первый месяц этого года уже состоялось 7 судебных заседаний по делам за незаконное изготовление и распространение СМИ. Журналисты получили штрафы на 276 базовых величин.