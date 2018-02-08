В первый день Игр-2018 белорусские спортсмены выступят в четырех видах спорта 8.02.2018, 14:17

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Первыми из сборной на старт выйдут лыжницы Полина Сероносова и Юлия Тихонова.

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 10 февраля пройдут первые старты, в которых поучаствуют и спортсмены из белорусской команды, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе НОК Беларуси.

Первыми из сборной на старт выйдут лыжницы Полина Сероносова и Юлия Тихонова. Они выступят в скиатлоне (7,5 + 7,5 км). Гонка начнется в 10:15 по белорусскому времени. Далее в шорт-треке на дистанции 1 500 м выступит Максим Сергеев (начало в 13:00). Лидер белорусской команды по конькобежному спорту Марина Зуева выйдет на дистанцию 3 000 м (начало в 14:00).

На первый соревновательный день намечены соревнования по биатлону. В субботу состоится женская спринтерская гонка. Белорусскую команду представят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Надежда Писарева. Соревнования начнутся в 14:15 по минскому времени.

Напомним, что 9 февраля на стадионе в Альпенсии состоится церемония открытия Олимпиады. Парад традиционно откроют греки, а другие сборные пойдут в порядке алфавита корейского языка. Последними перед зрителями прошагают северокорейские и южнокорейские спортсмены. Прогнозируется рекордно низкая температура за всю историю соревнований – минус 14 градусов. Организаторы намерены обеспечить всех зрителей пледами и грелками: у стадиона нет крыши.