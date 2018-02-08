Российские регионы выходят из-под контроля Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»

8.02.2018, 14:25

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Дмитрий Орешкин

Механизм скупки лояльности Москве дает сбой.

В России правительство Дагестана в полном составе отправлено в отставку. Министры будут исполнять свои обязательства до формирования нового Кабинета. Ранее сотрудники ФСБ России задержали бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его двух замов в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

То, сейчас происходит в России, – это встроенная в предвыборный ландшафт долгосрочная стратегия запугивания региональных властей. Мы увидели совершенно сталинскую методику выполнения главной государственной задачи, о которой никто вслух не говорит – поддержания единства государственного образования под названием «Российская Федерация». Это единство обеспечивается силовыми методами. Не экономические интересы, не естественная тяга субъектов федерации к нормальному сосуществованию в целях совместной защиты от внешней агрессии, а только применение силового репрессивного аппарата. И это очень важная деталь псевдофедеративного механизма в России.

Потому что в настоящей федерации, вроде США или Германии, существование в составе страны в конечном итоге выгодно, в том числе и экономически. А в России это выгодно только для некоторых регионов, вроде Чечни.

Для Дагестана это тоже было выгодно, потому что он получал деньги из центра, который таким образом покупал лояльность территорий. Это империя, вывернутая наизнанку. При Сталине было наоборот: государство «выдавливало» ресурсы из регионов. Хлопок из Узбекистана, нефть из Азербайджана и так далее. Республикам это было невыгодно, но они это делали под угрозой силовых мер, которые могли быть применены к их населению и элитам.

В советские годы, после Сталина такую систему попытались заменить полюбовными отношениями. В результате, за лояльность приходилось платить. Например, Таджикистан за все свое существование получил в 2,6 раза больше денег, чем произвел. Это называлось «планово-убыточный сценарий». Сейчас в таком же положении находятся Чечня и Дагестан.

Но денег у Кремля становится все меньше. Санкции, цены на нефть, экономическая неэффективность. И механизм скупки лояльности дает сбой, из-за чего происходит переход к все тому же сталинскому механизму, когда платить власти не могут, но могут посадить. И случай Дагестана служит примером этого.

Экс-главу республики, господина Рамазана Абдулатипова, в регионе продвинули, чтобы он полюбовно решил проблемы Дагестана, а он не справился. Тогда отправили силовика из Москвы – Владимира Васильева, который начинает реализовывать новую, хотя и типичную для сталинских времен систему управления с помощью страха. Для этого же сажают бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых или бывшего министра Алексея Улюкаева. Надо, чтобы начальники боялись и помнили: государево око не дремлет.

И это фундаментальная проблема, не связанная с выборами. Она объясняется дефицитной экономикой, падением цен на нефть и так далее. Но ее пытаются заодно пристроить к выборам, потому что раз людей сажают, то можно заодно сказать, что это делают ради борьбы с коррупцией. Все говорят «экономический кризис», но не видят за ним главного – разрушения системы скупки лояльности региональных элит. Покупать нечем, значит — надо бить их по голове, а народу выставлять как борьбу с коррупцией.

Представитель Совета Федерации по обороне и безопасности господин Клинцевич только что выступил с заявлением, что они «наводят порядок». И с его точки зрения — это правда. Он силовик, и он считает, что порядок – это когда они приезжают, «плохого» регионального руководителя увозят и сажают на его место «хорошего». А через два года забирают и этого. Это называется «укрепление вертикали», и все силовики ей бурно аплодируют, потому что таким образом их роль в государстве становится более значимой.

Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»