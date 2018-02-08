Девушки с улицы Революции 1 8.02.2018, 14:43

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Как иранки борются за свои права.

Иранка Вида Мовахед в одиночку подняла волну протестов против хиджабов, покусившись на устои исламской республики, сообщает ВВС.

Вот уже больше месяца тут и там люди в Иране выходят на безмолвные одиночные пикеты - и неминуемо оказываются за решеткой.

Власти и духовенство оказались перед дилеммой: подавить мирный протест и спровоцировать конфронтацию или дать слабину и столкнуться с риском того, что ситуация выйдет из-под контроля.