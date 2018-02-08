Сторонники Пучдемона собираются создать «правительство в изгнании» 8.02.2018, 15:06

Таким образом политик сможет руководить женералитетом, но дистанционно.

Сторонники Карлеса Пучдемона, который претендует на пост председателя правительства Каталонии, намерены создать в Брюсселе республиканский совет, чтобы Пучдемон мог осуществлять руководство регионом дистанционно, пишет zn.ua со ссылкой на Euroobserver.

"Окружение Пучдемона хочет внести изменения в законодательство и создать в Брюсселе "Совет республики". Речь идет о двойном управлении женералитетом. Пучдемон будет осуществлять руководство дистанционно, а исполнительная власть на месте — обеспечивать ежедневное управление", — информирует издание, ссылаясь на испанские СМИ.

Согласно плану, который Пучдемон обсуждает с руководителями других каталонских партий, он будет приведен к присяге Ассоциацией муниципалитетов за независимость с целью формирования "законного и символического" правительства в Брюсселе. А тем временем парламент Каталонии в Барселоне выберет лидера региональной исполнительной власти - некоего "оперативного" руководителя.

Конституционный суд Испании в конце января постановил, что уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично. Однако в случае прибытия в Испанию, Пучдемону грозит заключение в тюрьму.

В парламенте Каталонии 30 января должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил о том, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело. Сейчас Карлес Пучдемон живет в Бельгии, в городке Ватерлоо, а выездные заседания проводит в брюссельской гостинице под названием, содержащим слово "президент".