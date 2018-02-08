FT: Запуск Falcon Heavy открывает возможности перед Пентагоном 11 8.02.2018, 15:19

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Фото: Getty Images

Ракета позволяет проводить более дешевые военные запуски для защиты космических активов.

Министерство обороны США смотрит на успешный запуск ракеты Falcon Heavy как на способ избавиться от монополии, которая мешала проводить военные космические запуски на протяжении последних десятилетий.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что компания SpaceX Илона Маска успешно вернула на землю две из трех ракет-носителей, которые использовались во время запуска во вторник. И это стало еще одним хорошим аргументом в пользу подхода американского бизнесмена к разработке ракет многоразового использования.

Этот успех открывает возможность сохранить деньги, что может позволить Пентагону рискнуть и решиться на более дешевые запуски с целью защиты космических активов.

Заместитель министра обороны Патрик Шанахан, который в прошлом месяце возглавил отдел Пентагона по вопросам космоса, назвал запуск ракеты Маска "вдохновляющим" и указал на то, как частные компании переформатируют космический рынок.

"Это очень круто. Тот факт, что такие возможности появились, создает доступность. А доступность формирует новые космические концепции", - сказал Шанахан.

Неназванный чиновник космического командного центра военно-воздушных сил США рассказал Financial Times, что ВВС "используют данные" запуска Falcon Heavy для процесса сертификации. А это позволит американским военным использовать ее.

Пентагон и NASA, которые управляют гражданской космической программой, с 2006 года зависят от ракет, которые совместно производят Boeing и Lockheed Martin.

"Дело в том, что крупные инновации происходят в космической отрасли. Почему мы должны стоять в стороне от этого процесса? Запуск Falcon Heavy - это очень хороший пример", - сказал Шанахан, который указал на рост коммерческих усилий по запуску небольших спутников на орбиту.

"Мы как министерство должны быть успешными в космосе. Если мы будем успешными в космосе, мы будем сильнее в оборонительном измерении. Это важные возможности, которые мы хотим развивать", - добавил он.

Во вторник, 6 февраля, тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома центра имени Кеннеди в штате Флорида. На борту судна находится личный автомобиль Маска - Tesla Roadster красного цвета. В его салоне играет композиция Space Oddity Дэвида Боуи.

Впоследствии, основатель компаний Илон Маск опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован его личный автомобиль Tesla Roadster на земной орбите.