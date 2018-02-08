В Беларуси очередной наплыв недобросовестных торговцев 9 8.02.2018, 15:29

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Как не попасться на удочку аферистов.

Читатели сообщили, что 7 февраля в Лунинце видели сразу несколько авто, водители которых продавали вещи по заоблачным ценам. Их жертвы, как и ранее, пенсионеры.

В редакцию «Медиа-Полесья» позвонил житель райцентра и рассказал историю, произошедшую днем ранее с его отцом.

Отец мужчины вышел с 6–го магазина и направился по улице Железнодорожной домой. Вдруг к нему подъехала темная машина и остановилась напротив него. Водитель – парень кавказской национальности – вышел, предложил купить бензопилу.

- Я не знаю, что они такого говорят, что люди так просто соглашаются на покупки, - говорит обратившийся в редакцию лунинчанин.

Со слов отца, незнакомец просил за бензопилу 50 рублей.

Отец согласился… Пенсионер сел в авто к продавцу, тот подвез его до дома, якобы за деньгами.

78-летнему человеку незнакомец рассказал известную многим сказку: с товаром его не пропустят через границу, все конфискуют, поэтому и продает по дешевке.

Пенсионер поверил…

Со слов обратившегося в редакцию мужчины, отец настолько импульсивно совершал эти покупки, что даже не сказал ничего своей жене, лишь срочно попросил приготовить деньги – 500 белорусских рублей и 100 долларов США. За время в пути мужчину уговорили купить еще и болгарку, а также дрель…

В итоге за свои покупки пожилой лунинчанин заплатил в общей сложности около 700 рублей.

- Эта бензопила рассыплется после первых же 10 минут работы, - нарекает на качество проданного товара сын пенсионера. В момент покупок он был как раз на работе, лишь вечером увидел приобретения отца.

В итоге пенсионеры остались без денег с сомнительного качества товаром на руках.

- Сразу после отъезда незнакомца пенсионер опомнился. Но было уже поздно.

Сын пробовал обращаться в милицию, но правоохранители разводят руками…

Очевидцы рассказывают, что другой автомобиль, уже серебристый (с номерами столичного региона), в этот же день колесил по Залесью и также предлагал товар, рассказывая историю про конфискацию на границе.

Подобные случаи – не редкость в Лунинецком районе. Об одном из них журналисты писали в декабре. Бабушке из Сосновки продали кастрюли, вилки, отвертки и сварку за 1600 рублей. Среди продавцов была беременная женщина, которой «по стечению обстоятельств» стало плохо прямо во время продажи товара, к тому же пара спешила на самолет, а товар забрать с собой не могла.

Буквально за неделю до этого сообщалось, как незнакомцы настойчиво звонили по домашнему телефону и предлагали отрегулировать окна в доме пенсионеров, в итоге «накрутили» на 335 рублей.

«Оконщики» заезжали в Лунинец и до этого случая, неоднократно были еще и чудо-фильтры для воды, и постельное белье, и другие товары по заоблачным ценам. Увы, недобросовестные продавцы с каждым днем находят новые уловки, чтобы таким способом заработать на пожилом человеке, и не известно, что они предложат купить старикам завтра.

В который раз начальник штаба Лунинецкого РОВД Александ Веренич отмечает, что с точки зрения милиции, криминала здесь нет. Есть гражданско-правовые отношения. Процесс доказывания, что данный товар не стоит таких денег, достаточно сложный, нужны соответствующие товароведческие экспертизы… Это вопрос морали тех, кто совершает такие поступки, и вопрос доверчивости наших престарелых граждан. Такая волна недобросовестной торговли сейчас наблюдается по нескольким направлениям, одно из них – торговля через сеть Интернет, в том числе через использование социальных сетей. Также такие продавцы пошли работать по сельской местности. Что можно сделать? В очередной раз предупредить своих родителей, бабушек и дедушек не быть доверчивыми, не принимать поспешных решений, не покупать товар у неизвестных или не соглашаться на определенные услуги.