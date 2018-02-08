Лукашенко отправил Шеймана заниматься аптеками и электронными лотереями 14 8.02.2018, 15:41

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Виктор Шейман

Диктатор поручил своему управделами создать предприятие по лотереям.

Роль и значение управления делами Лукашенко в экономике страны необходимо усиливать. Такую задачу диктатор поставил в четверг во время рабочей встречи с управляющим его делами Виктором Шейманом.

«На это надо ориентироваться. И роль управления делами надо повышать. Это главная задача», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как ранее сообщалось, лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности была выдана управлению делами Лукашенко еще в 2004 году. Но раньше аптеки были на территории оздоровительных комплексов, санаториев, отелей, которые входят в систему управления делами. Сейчас много аптек базируется в торговых центрах, эта сфера деятельности выделена в отдельное подразделение управления делами.

Кроме того, рассмотрен вопрос создания предприятия в сфере электронных лотерей.

Виктор Шейман также доложил Лукашенко о реформировании сельскохозяйственного холдинга, входящего в структуру управления делами, создании товаропроводящей сети по поставкам в российские регионы мясной и молочной продукции.